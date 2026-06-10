De los 76 € de Benifairó a los 142 de Ròtova o los 134 € de Gandia: el tasazo de la basura se dispara hasta 43 € en l'Alqueria de la Comtessa

Los vecinos de la Safor pagarán 20 euros más de media por la tasa de transferencia, transporte, valorización y eliminación de los residuos sólidos urbanos y ecoparques. Esta tasa la cobran los dos consorcios de residuos que operan en la comarca, el COR V5 para 27 municipios, y el Consorci Ribera i Valldigna, donde están integrados los cuatro restantes valleros.

El Consorcio de Residuos (COR) V5, con sede en Xàtiva, ya ha empezado a girar los recibos no domiciliados, y el importe, aunque se esperaba alto, ha dejado a más de uno ojiplático. Para aquellos recibos domiciliados en el banco el primer recibo, con el 50 % del importe, se girará el 1 de julio y el segundo, con la otra mitad, el próximo 3 de agosto.

La tasa, según los datos a los que ha tenido este periódico, se encarece en absolutamente todos los municipios. En el caso del COR la asamblea aprobó en octubre de 2025 la ordenanza fiscal para 2026, que preveía un incremento medio del 17 % para los propietarios de viviendas, lo que deja el recibo en unos 125 euros.

La tasa se calcula cada año en función de los costes del servicio y del volumen de residuos que genera cada municipio. La más cara de la comarca es la de Ròtova, con 142,07 euros, y la más barata la de Benifairó de la Valldigna, con 76,07 euros. El Consorci de Ribera i Valldigna tiene una de las tasas más económicas de la provincia, pero en el COR hay polémica con trasfondo político por el aumento que se aprobó en su día y que empiezan a notar los contribuyentes.

Tasa de tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la Safor / Levante-EMV

Por ciudades con mayor tamaño en Gandia el recibo es de 134,26 € (21,57 € más que el año pasado), en Oliva sube a 121,83 €, lo que suponen 13,2 € más que en 2025, y en Tavernes de la Valldigna serán 84,97 €, un aumento de 11,72 euros en el último año.

Subida exponencial

El recibo del COR ha venido subiendo de manera exponencial en los últimos cinco años. A modo de ejemplo, en Gandia se pagaban 77,39 euros en 2021 frente a los 134,26 € de ahora.

De 2024 a 2025 la tasa subió, sobre todo, por la incorporación de nuevos impuestos ambientales. Pero de 2025 a 2026 lo ha hecho porque han aumentado los costes de tratamiento, lo que cobran al consorcio las plantas y el transporte.

Lo único que ha bajado es el coste del tratamiento de la fracción orgánica. Esto significa que los pueblos que hayan aumentado su separación de orgánica -el contenedor marrón, aquellos que lo tengan implantado- habrán notado una menor subida de la tasa. De ahí que el único camino es ir reduciendo la fracción de resto, es decir lo que va al contenedor gris.

Y esto es una parte de los gastos en "basura" de un domicilio, ya que a este recibo de los respectivos consorcios hay que sumarle el de la recogida, que cobran los ayuntamientos.