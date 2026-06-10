El autor de Rótova Josep Maria Balbastre se alza con el XL Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis: "El galardón contribuye a recuperar y dignificar el valenciano"

El poeta y vecino de Rótova Josep Maria Balbastre ha ganado con su relato "El Francotirador", la XL edición del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis, un certamen literario que acerca la literatura y la lengua valenciana.

Para el autor, el reconocimiento ha sido un logro inesperado y, sobre todo, una gran alegría, ya que, al proceder del mundo de la poesía, no se había atrevido a experimentar con otro tipo de géneros. “He entrado en un género diferente, que es el relato breve y he podido ir ampliando mi camino y expresión literaria, lo que ha supuesto una gran satisfacción”, señala el poeta.

Balbastre ha puesto en valor el papel importante de la lengua. “Desde hace unos años el valenciano ha experimentado una pérdida de valor social y de uso. La sociedad valenciana está o debería de estar en un proceso de recuperación y dignificación. Aunque ya está en marcha desde unos cuantos años, aún sigue costando el hecho de que llegue a la sociedad y al público”, recalca.

Por ello, destaca la necesidad de iniciativas como el concurso para que respalden este derecho. “Estos premios contribuyen a esa función, porque pueden generar cierta proyección y un atractivo para el público lector”, concluye.

Obra ganadora

“El Francotirador” es un relato breve que surge de los conflictos bélicos existentes entre las diferentes partes del mundo. La obra, como dice el título, se centra en el francotirador, una figura que, en palabras de su autor, “combate, está escondido y que mata a personas inocentes". En sus palabras, "lo que pretendo reflejar es la moral o el comportamiento del personaje que está afectado, que está en una situación ambigua de decidir entre dos cosas malas”.

Con su relato, Balbastre busca generar una reflexión en el público, pero sin crear ningún posicionamiento entre las partes de la historia. “No quería que el relato dijera: este es culpable y este no, más bien lo que pretendo es denunciar estos conflictos existentes y que el lector reflexione sobre este tipo de situaciones”, añade.

Tras su victoria, el poeta ya empieza a pensar en nuevos proyectos con el fin de potenciar su escritura.

Un certamen que apuesta por la lengua

La XL edición del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vila Joiosa, se celebra desde hace casi cuatro décadas con la finalidad de rememorar el legado de Felipe Ramis Llorca.

Ramis fue un profesor y político que coordinó diversos certámenes literarios, como el Concurs de Contes Ciutat de la Vila Joiosa, que fundó junto a Enrique Cerdán Tato, reconocido con el Premi de les Lletres Valencianes. Y, además de ejercer de director de la Acadèmia de Ensenyança Mitjana Santa Marta, fue cronista oficial de la ciudad entre los años 1964 y 1979.

El certamen también tiene como objetivo consolidarse año tras año como un referente en el impulso de la creación literaria en valenciano. En esta edición, Josep Maria Balbastre ha sido el ganador del concurso con su obra “El Francotirador”. El jurado ha seleccionado como accésit “Els fils invisibles” de la autora de Xàbia, Francesca Gil Puigcerver.

El acto de entrega de los premios se celebrará este viernes, 12 de junio, en el jardín Doña Concha de la Barbera dels Aragonés, a las 20 horas. El premio está dotado con 2.000 euros y el accésit de 500 euros.

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Esta edición contará con la actuación musical de Andreu Valor. El artista presentará delante del público su trabajo discográfico “Els camins que elegim”.