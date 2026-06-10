Esta es la corte de honor de la fallera mayor infantil de Oliva para 2027

La ilusión continúa creciendo en las Fallas de Oliva. Después del nombramiento de Tania Gisbert Amor como primera fallera mayor infantil de la ciudad, ya se conoce su corte de honor, un grupo de seis niñas con muchas ganas de vivir una experiencia inolvidable: ser las primeras de la historia en representar la fiesta.

Procedentes de diferentes comisiones, todas comparten una gran pasión por el mundo fallero y un entusiasmo especial para acompañar Tania. Con su espontaneidad, aprecio por las tradiciones y espíritu de hermandad, serán las compañeras perfectas para la máxima representante infantil de las Fallas de Oliva.

Estas son las elegidas:

Sira Forrat Camps, de la Falla l'Estació

Sira tiene 8 años y el próximo curso estudiará 4.º de Primaria al CEIP Verge dels Desemparats. Fallera de cuna, ha crecido en torno a la fiesta. Entre sus aficiones destacan el dibujo y la gimnasia rítmica, disciplina que practica de manera federada. Le encanta jugar al raspall, disfrutar de los cohetes y vivir intensamente cada acto fallero.

Chloe Gregori Pastor, de la Falla Casa d'Alonso

Chloe tiene 10 años y lleva el sentimiento fallero en el ADN desde el primer día. Actualmente, cursa 4.º de Primaria en el colegio El Rebollet. Es una niña alegre, sensible y con una energía contagiosa. Además del baile, la pirotecnia es su gran debilidad, una pasión familiar de la cual han hecho una profesión.

Lía Vila Morell, de la Falla Barri de Sant Francesc

Lía tiene 10 años y cursa 5.º de Primaria en el colegio El Rebollet. Inició su trayectoria fallera en Casa d'Alonso en 2015, donde fue mascota. En 2023 se incorporó a la Falla Barri de Sant Francesc, donde fue reina del casal infantil. Es una gran forofa del patinaje artístico y compite a nivel nacional.

Noa Morell Moya, de la Falla Barri de Sant Francesc

Noa tiene 12 años, estudia 6.º de Primaria al CEIP Verge dels Desemparats y forma parte de la falla desde 2019. En 2025 fue reina del fuego infantil y ahora vive con ilusión la oportunidad de formar parte de la primera corte infantil de las Fallas de Oliva, una experiencia única que compartirá con el resto de compañeras.

Lola Server Martínez, de la Falla Conservatori

Lola tiene 13 años y cursa 1.º de ESO en el colegio El Rebollet. Forma parte de Conservatori desde 2023, donde ha hecho grandes amistades. Dedica gran parte de su tiempo libre a sus dos grandes pasiones deportivas: el tenis y la gimnasia rítmica. Ahora recibe con entusiasmo el regalo de formar parte de la corte de su amiga Tania, con quien comparte comisión.

Paula Soler Sánchez, de la Falla Conservatori

Paula tiene 14 años y cursará 3.º de ESO en el Colegio Los Naranjos. Desde 2015, ha crecido compartiendo experiencias a la Falla Conservatori. Entre sus aficiones destaca pasar tiempos con la familia y los amigos, así como practicar deporte, leer y escuchar música. Tania es una de sus mejores amigas tanto dentro de como fuera del casal.

Con ellas como compañeras de viaje Tania Gisbert inicia un camino que promete complicidad y muchas vivencias compartidas. Desde la FdF están convencidos de que "las siete sabrán transmitir los valores de la fiesta en un año que quedará por siempre en su recuerdo y en la memoria de todo el colectivo fallero". Cabe recordar que la fallera mayor será Alba Cabrera Tur.