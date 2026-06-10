Gandia refuerza la protección del litoral con una campaña para conservar el chorlitejo patinegro y las dunas

El Ayuntamiento de Gandia da un paso más en la conservación de su biodiversidad con una nueva medida para mantener el futuro de las especies protegidas. Lydia Morant, concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, ha explicado que el dispositivo tiene un doble objetivo: preservar los espacios naturales más sensibles del litoral y reforzar la información y la concienciación ciudadana sobre la necesidad de respetar el entorno.

En este sentido, ha recordado que las dunas constituyen un ecosistema de gran valor ambiental, fundamental para la conservación de la biodiversidad para la protección natural de la costa por encima de la erosión.

La responsable de Seguridad ha destacado la tarea que la Agrupación Local de Protección Civil desarrolla desde hace meses en la zona de las dunas a través de actuaciones de vigilancia preventiva, información a los usuarios de la playa y sensibilización ambiental. “Se trata de una labor preventiva y pedagógica. El objetivo no es sancionar, sino informar, sensibilizar y generar responsabilidad ciudadana para que, entre todos, contribuyamos a conservar un espacio natural que es patrimonio de toda la ciudad”, ha señalado.

Morant también ha querido reconocer públicamente la dedicación de los voluntarios y voluntarias de Protecció Civil, y ha destacado su compromiso con el servicio público, además de su participación activa en dispositivos de emergencias, prevención, seguridad y protección medioambiental.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, ha incidido en la importancia ecológica del chorlitejo patinegro y del sistema dunar del Auir. “Proteger el chorlitejo patinegro es mucho más que proteger una especie de ave. Cuando protegemos el chorlitejo, estamos protegiendo nuestras dunas, la biodiversidad y uno de los espacios naturales más valiosos que conserva Gandia”, ha afirmado.

La concejala de Medio Ambiente ha recordado que esta especie nidifica directamente sobre la arena y que sus huevos son prácticamente imperceptibles, por lo que acciones sencillas como respetar las pasarelas, evitar el acceso a las zonas protegidas o mantener a los animales bajo control pueden resultar determinantes para garantizar el éxito de la reproducción.

La edil ha aprovechado también para reconocer la tarea desarrollada durante años por el voluntariado ambiental, las entidades ecologistas, los centros educativos, los colectivos que participan en la jornada de limpieza y restauración ambiental, así como el personal técnico municipal. “La protección del chorlitejo patinegro es un éxito colectivo. Es el resultado de la suma de esfuerzos entre administraciones, servicios municipales, voluntariado ambiental, entidades sociales y ciudadanía”, ha remarcado.

Finalmente, Izquierdo ha subrayado que la conservación del chorlitejo y de los ecosistemas dunares es una responsabilidad compartida y ha apelado a la colaboración ciudadana. “La mejor protección para el chorlitejo patinegro no es solo una valla o un cartel. La mejor protección es una sociedad concienciada que quiere y respeta su entorno”, ha concluido.

Desde el Ayuntamiento de Gandia recuerdan la importancia de respetar la señalización existente, utilizar los accesos habilitados y evitar la circulación en las zonas protegidas para garantizar la conservación de uno de los espacios naturales más singulares del litoral valenciano.

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La campaña de sensibilización y vigilancia preventiva, ha sido presentada por la concejala de Protección, Segruidad y Convivencia, Lydia Morant, acompañada dela concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, y del oficial de la Policia Local coordinador de la Agrupació Local de Protecció Civil de Gandia, Toni Castelló.