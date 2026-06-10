Fira i Festes de Oliva 2026: Consulta la programación

Llega la Fira i Festes d'Oliva 2026. Una celebración que este año, más que nunca, ha contado con la participación de numerosas asociaciones y colectivos locales. El evento incluye la Fira Gastronòmica de les Associacions y dos celebraciones que se han preparado conjuntamente por las federaciones de Fallas y Moros i Cristians.

En cuanto a la colaboración con el colectivo fallero este domingo se ha programado el espectáculo ‘Això faltava!’, a cargo de la Tia Visantica. Será a las 19 horas en el Centre Polivalent.

La Federació de Moros i Cristians organiza, para el sábado 20 de junio, el cincuentenario de la recuperación de la fiesta. Una completa jornada con Diana, Feria Infantil, el Parlamento del Ángel Anunciador, la Entrada Histórica y el fin de fiesta con cena de hermandad y música en el Parc de l'Estació.

Por otro lado, habrá conciertos de música en directo, abiertos y gratuitos, de grupos reconocidos. Así, el viernes 19 en el Parc de la Estació actuará La Guardia, mítica banda española de pop-rock fue famosa a finales de los años 80 y principios de los 90, con temas tan conocidos como 'Cuando brille el sol', 'Mil calles llevan hacia ti' o 'El mundo tras lo cristal'. El concierto se celebrará en el Parc de l'Estació a las 23.30 h.

También ha sido muy destacada la colaboración entre los diversos departamentos municipales a la hora de confeccionar la programación.

Así, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, tendrá lugar la Gala de l'Esport (12 de junio) y la competición 'Basket Summer Cup' (del 12 al 14 de junio); con la Concejalía de Juventud, la discomóvil 'Tallarina on Tour", en el Parc de l'Estació (sábado 13); por parte de Cultura, el II Sarao de Danses Raval i Vila, con la Rondalla l'Ullal de Sons i Veus, y también la ópera "Les Arts Volant" (21 de junio); y por parte del departamento de Música, la actuación de la Banda Juvenil de la Associació Artístico Musical d’Oliva (14 de junio).

El concejal de Fiestas, Álvaro Sánchez, explicó que este mes de junio "ha sido complicado para los centros escolares, que han preferido que no celebremos este año el Tio de la Porra el primer día, pero creo que entre todos hemos conseguido hacer un programa de actos participativo, variado, de calidad y para todos los públicos".

Por su parte, la alcaldesa, Yolanda Pastor, recordó que junio "es un mes muy activo en Oliva, con la Fira del Motor, la Fira i Festes, el Trofeu Gregori Maians de Raspall, la Nit de Sant Joan o la Matinal Motera" e invitó a participar en los actos programados.

PROGRAMACIÓN FIRA I FESTES OLIVA 2026

Viernes, 12 de junio

17 horas. Apertura al público del Mercat Romà, en el paseo del Rei Jaume I.

19 horas. Apertura al público de la Fira Gastronòmica de les Associacions, en el paseo del Alcalde Juan Sancho.

19 horas. Gala de l'Esport. En el Centre Polivalente.

Sábado, 13 de junio

10 horas. Apertura de la Fira Gastronòmica de les Associacions y del Mercat Romà. Inauguración a las 12 horas con las autoridades municipales, y la música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda d'Oliva.

12 horas. Actuación del grupo de música Simply de Oliva, en la Fira Gastronòmica de les Associacions.

24 horas. Tallarina on Tour, Parc de l'Estació.

Domingo, 14 de junio

12 horas. Concierto de la Banda Juvenil de la Associació Artístico Musical d’Oliva, en el paseo de Lluís Vives (parada de taxis).

19 horas. Actuación de la Tia Visantica, en el Centre Polivalent.

Viernes, 19 de junio

23.30 horas. Actuación de La Guardia, Parc de l'Estació.

Sábado, 20 de junio

Actos conmemorativos del centenario del origen de los Moros i Cristians y del cincuentenario de su refundación.

8 horas. Diana musical matinal con la banda de la AAMO, con el recorrido tradicional.

10 horas. Feria infantil y juvenil en el paseo de Gregori Maians. Con la presencia del abanderado de la FmiC y de las diferentes "filades" y actividades para el público infantil y joven.

19 horas. Concentración en la plaza del ayuntamiento para el Parlamento del Ángel Anunciador. Tras hacer el anuncio, todas las bandas participantes interpretarán conjuntamente el himno de las fiestas de MiC 'Oliva 1990'.

20 horas. Plaza del Ayuntamiento, Entrada Histórica por las calles Constitució, Cervantes y paseo, en dirección Loygorri, hasta el Parc de l'Estació, donde se representará un fragmento de las embajadas.

22 horas. Concentración y cenar popular de hermandad en el Parc de l'Estació.

Domingo, 21 de junio

9.30 horas. Sarau de Danses Raval i Vila con la Rondalla l'Ullal de Sons i Veus. En el paseo Lluís Vives (parada de taxis).

Noticias relacionadas

22 horas. Les Arts Volant. Ópera. "Notes d'estiu són, sarsueles en el camió", espectáculo de zarzuela ideado por Enrique Viana con música del valenciano José Serrano. Parc de l'Estació.