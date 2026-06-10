La Maria: "Robina nos está dando muchas alegrías"
La cantante olivense quedó finalista de los Premios de la Academia de la Música de España en la categoría de Mejor Álbum Folclórico
La cantautora olivense Maria Bertomeu, La Maria, fue finalista por primera vez de los Premios de la Academia de la Música de España 2026 en su tercera edición, celebrada recientemente en Madrid, el recinto de IFEMA.
Lo hizo en la categoría de Mejor Álbum Folclórico con su último trabajo. El tema "Robina" de La Maria compitió en la ceremonia de entrega de galardones, con canciones destacadas como "El Nido de La Constancia", Germán Díaz y Benxamín Otero con "Outras Trece Cancións Bonitas", Marisa Valle Roso con "Cenicientes" y La Tania con “Amoríos. La verdad de mi coplilla, resultando este último trabajo el ganador de la categoría.
La gran vencedora de la edición de este año fue la artista Rosalía con ocho galardones, entre ellos los más importantes como son Artista del Año, Álbum del Año por "LUX" y canción del año por “La Perla” junto a Yahritza y Su Esencia, mientras que el cantautor catalán Joan Manuel Serrat recibió de manos de la presidenta de la academia, Sole Giménez, el Premio de Honor.
La Maria reconoció que “esta nominación ha sido todo un premio. Gracias por valorarlo, escucharlo, votarlo y darle una oportunidad y por no juzgarlo. Mil gracias a la Academia de la Música de España”.
También dio las gracias a su discográfica “y a quienes habéis formado parte, a mis abuelos, y a todos los que lo habéis escuchado. Robina nos está dando muchas alegrías. Se ha conquistado entre todas”.
Además, señaló que para ella “hacer música en valenciano, como para todos nosotros, es tan habitual como respirar o beber. Es precioso ver que, los que hacemos música en idiomas igualmente oficiales, no sólo optamos en las categorías de mejores canciones en nuestras lenguas oficiales, catalán, euskera o gallego, sino que también podemos estar en las otras categorías y no pasa nada”.
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