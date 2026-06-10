La mejor fideuà del mundo se cocina en Asturias

“¡Viva Colombia!”. No es la final del Mundial, pero al escuchar las palabras de Antonia Martínez cualquiera podría pensar que el Moll dels Borja, en la playa de Gandia, se ha transformado esta tarde —y durante las primeras horas de la noche— en el escenario de un desenlace deportivo de alcance internacional.

Sin embargo, basta con acercarse un poco para percibir el aroma que flota en el aire, ya que la ciudad se convierte hoy en el epicentro de otra gran competición, donde la emoción no se mide en goles, sino en sabor, técnica y tradición. Centenares de personas han acudido para disfrutar de una de las citas más importantes de la ciudad, que, año tras año, gana más adeptos.

La costa de la capital de la Safor acoge la 51ª edición del Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia, una cita que reúne talento culinario, identidad mediterránea y participantes de alto nivel llegados de distintos rincones del mundo para disputar uno de los reconocimientos gastronómicos más emblemáticos del calendario valenciano.

Antonia se encuentra a pocos metros de sus amigos Arturo y Mauricio, dos de los chefs que han participado en este evento. Aunque no se han podido alzar con el trofeo, han demostrado que este plato ya es internacional. La mejor fideuà del mundo en esta 51 ª edición es de Asturias. Casa Repinaldo se ha alzado con este ansiado galardón y, por lo tanto, ha conseguido el emblemático Collar de Santa Isabel, que ha sido entregado por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

Este restaurante ubicado en Candás ya se proclamó campeón del Campeonato de Asturias de Fideuà 2026. El restaurante Mornell, del Palmar, ha conseguido el segundo puesto, mientras que el tercer puesto ha sido para el Hotel Safari, de la playa de Gandia.

"Ellos siempre dicen que tienen un pedacito de España en Colombia, por lo que han intentado inculcarnos la verdadera fideuà de Gandia", explica esta joven que ha venido desde Colombia para brindarles todo su apoyo y, a su vez, conocer la ciudad. Se trata de la edición más internacional, ya que el evento, que se celebra por segundo año consecutivo en horario nocturno, ha reunido a treinta cocineros llegados desde México, Italia, Irlanda, Francia, Colombia, Puerto Rico y Nueva Zelanda. También han participado establecimientos valencianos y siete procedentes de Gandia.

A lo largo de la tarde, en la que el mar, la tradición y la gastronomía han sido protagonistas, cada uno de ellos ha preparado la receta con su toque especial, aunque con los ingredientes que marca el concurso de este plato global que medio siglo después mantiene su esencia. A las 21 h, los participantes han alzado sus cucharas y han apagado sus fogones para entregar sus platos al jurado calificador, formado por expertos del sector culinario, algunos de ellos reconocidos con Estrellas Michelin y Soles Repsol. Mar Soler, de Gandia, que está al frente del 2 Estaciones, en València, es una de ellas.

Soler participa como miembro del jurado por primera vez en el concurso. Reconoce que "ha sido una experiencia muy divertida". Añade: "Yo soy de Gandia, por lo que me hacía mucha ilusión participar". Recalca la importancia de este tipo de certámenes, por el beneficio que supone para los participantes y para el propio ganador. "Supone un gran retorno económico y de trabajo. La facturación aumenta entre un 40 % y un 50 % para el ganador, por lo que es una suerte tener esta posibilidad".

Para el jurado supone una gran responsabilidad escoger la mejor fideuà del mundo: "Es fundamental mirar el punto del fideo, que parece fácil, pero no lo es. Hay que mirar el tiempo, la proporción del tiempo y, sobre todo, el sabor que es fundamental".

Listado de premios

Tres mejores premios

Casa Repinaldo (Asturias) Arrocería Mornell (El Palmar) Hotel Safari (Playa de Gandia)

Mejor participante de Gandia: Restaurante Blasco Bahamas

Mejor participante Comunitat Valenciana: Asador Alfàbega (Alginet)

Mejor participante nacional: Arrocería El Buen Yantar (Poblete, Ciudad Real)

Mejor participante extranjero: Paella de Leyva (Colombia)

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