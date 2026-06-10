El nuevo Club de Fútbol Gandia que competirá en la Lliga Comunitat toma forma: Renovaciones y fichajes
Los técnicos quieren una plantilla de 20 futbolistas de cara al curso 2026-2027 en una categoría superior
Fran Martínez, director deportivo del Club de Fútbol Gandia, no para. Está en plena tarea de confeccionar la plantilla de jugadores que formarán parte del nuevo proyecto de la entidad en la Lliga Comunitat, categoría a la que ha ascendido el primer equipo blanquiazul.
La base la forman el entrenador, Alberto Gregori, que continúa al frente de la nave, y, de momento, nueve futbolistas renovados: Vicent Company, Jorge Benítez, Andrés Almiñana, Eric Ribes, Óscar Bertó, Anoun Diakite, Iván Catalá, Pablo Olivares, Iván Giménez, Marc Mollá, Marc Escrivá, Adrián Salom y Álvaro Bernáldez.
Un plantel con 20 efectivos
A estos hay que añadir cuatro novedades, hasta la fecha, en forma de fichajes. Se suman al proyecto Josep Marcilla, que puede actuar de lateral, extremo y en el medio del campo, procedente del CE Xàbia; Nico Cháfer, centrocampista organizador, que llega desde la UE Tavernes de la Valldigna; Enric, jugador de banda que ha estado en el juvenil de la UD Alzira y Miguel Blasco, delantero del CF Promeses Sueca.
El objetivo de la dirección técnica del primer equipo del CF Gandia es conformar un plantel con una veintena de jugadores, por lo que queda alguna renovación más por negociar y una nueva incorporación.
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