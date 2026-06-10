Oliva aprueba un presupuesto para 2026 que la oposición considera "de mínimos y sin apenas inversiones"

El presupuesto municipal de Oliva para 2026 salió adelante en el pleno de este miércoles con los votos de los socios del gobierno local, Projecte Oliva y UCIN, mientras que los grupos de la oposición, PSPV-PSOE, Compromís y PP, acusaron al gobierno de "no hacer los deberes y estrangular el futuro de la ciudad" y votaron en contra. La edila no adscrita Maria Bertomeu se abstuvo. Las cuentas, como ya informó Levante-EMV, ascienden a 30,4 millones de euros.

La sesión arrancó con las críticas de los grupos de la oposición por haber tenido "solo cinco días" para estudiar el documento y contra el horario del pleno, a las 9.30 horas, que imposibilitó que un concejal no pudiera acudir a la sesión.

El concejal de Hacienda, Mario Vidal, pidió disculpas por la tardanza en aprobación de las cuentas de este año y se comprometió a que “antes de finales de este año 2026 estará aprobado el presupuesto del próximo ejercicio 2027”.

Defendió la bondad de las cuentas municipales y señaló que el presupuesto viene marcado por gastos fijos, como el 55% destinado a Personal y también a cubrir los servicios públicos como recogida de basuras y limpieza, gastos sociales y otros.

También destaca el incremento de las ayudas del Estado, Generalitat y Diputación, la no subida de los impuestos y el crecimiento de las plusvalías. Hay 122.000 euros de inversiones reales, la mayor parte de los cuales son para acabar las obras del antiguo Hort de Palau como edificio municipal.

La portavoz del PSPV-PSOE, Araceli Sansaloni, comentó que cuando ellos gobernaron "superamos un contexto muy difícil con la pandemia pero ahora, con mayoría absoluta y una situación económica estable no tiene sentido el retraso en aprobarse el presupuesto”. Añadió que “Oliva tiene muchas necesidades y no tiene sentido que no planifiquen absolutamente nada, sin contar con la ciudadanía y no impulsa la nueva etapa de la ciudad".

Para los socialistas es "un presupuesto dirigido únicamente a pagar nóminas, que representan el 52 % del total, y gasto corriente, con un 40 % del presupuesto. Las inversiones previstas para 2026 se reducen de 1’7 millones de euros a tan solo 122.000 euros, lo que posiciona las inversiones para Oliva en el 0,22%, respecto a los 30 millones que supone el presupuesto municipal total.

"Estamos ante un presupuesto de mínimos, continuista de una legislatura que llega a su fin sin cumplir con la necesidad de una ciudad como Oliva", señalaron los socialistas. Reprochan al gobierno que no se invierta en mejorar las aceras, parques infantiles, o carriles bici, entre otros.

La portavoz de Compromís, Yolanda Balaguer, señaló que el presupuesto no recoge la realidad de la ciudad: "El retraso en su aprobación ha afectado negativamente a las asociaciones locales y provoca colapso en el municipio”. Su compañera Yolanda Navarro acusó al gobierno de hacer "un presupuesto de transición que no responde a la ciudad que queremos” y lamentó que se siga "con los grandes proyectos encallados”, al no avanzar en cuestiones como el Teatre Olímpia, el Palau dels Comtes, la segunda fase del Enginy, y otras necesidades.

El portavoz del PP, Germán Salazar, acusó al gobierno de provocar “una constricción económica en la ciudad por falta de planificación de futuro” ya que “no tienen proyecto de ciudad”. Criticó que las inversiones que planteen sean del 0,4 %, apenas 122.000 euros, cuando en municipios cercanos como la Vila Joiosa las inversiones suponen el 23% de su presupuesto, en Gandia el 18,4 %, el 10,14 % en Dénia o el 8,2 % en Pego. "Ustedes gastan seis veces más en los sueldos del gobierno, 598.000 euros, que en invertir por el futuro de Oliva”, acusó.

El portavoz de Projecte Oliva, Joan Mata, comentó que se ha recuperado el ARRU con el que se hará la reforma de la plaza de l’Església. Además dijo que se ha incluido el mayor contrato de poda del arbolado de la ciudad y que se sigue la senda económica “que era necesario cumplir para poder desarrollar proyectos futuros en la ciudad”. Añadió que el Pont del Tonyinero no está en el presupuesto "porque lo pagará la Diputación de València". La aprobación definitiva del presupuesto así como su entrada en vigor será a finales de julio.