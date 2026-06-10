El portavoz del Grupo Municipal Popular de Gandia, Víctor Soler, se "examina" de la asignatura de fideuà ante dos expertos

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler, ha protagonizado un nuevo episodio del podcast "Parlem de Gandia", en esta ocasión dedicado a uno de los mayores símbolos de identidad de la ciudad: la fideuà.

Con motivo del 51 º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia, el líder de la oposición al gobierno gandiense ha cocinado una fideuà con dos expertos como Avelino Alfaro y Amadeo Faus de comensales.

Dos pesos pesados de la fideuà

Soler se ha examinado, ni más ni menos, que ante el presidente de honor de la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandia y el chef Amadeo, doble ganador del concurso y una de las figuras más reconocidas en la promoción y defensa de este plato, mientras repasaban la historia, la evolución y la importancia que ha alcanzado esta receta como embajadora de Gandia en el mundo entero.

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También degustaron la fideuà de Víctor Soler la presidenta de la Cofradía de Pescadores de Gandia, Carmen Argudo; Ramón "El Cigró", presidente de los Festeros de la Virgen del Carmen y de la Mare de Déu Blanqueta; y la concejala popular Rosabel Borrull.