Los profesores de la Safor instan a replantear la huelga ante la falta de acuerdo y el cansancio: "Muchos no han tenido otra alternativa que volver a las aulas"

Cansados, agotados y desanimados. Así se encuentran los profesores de la Safor un mes después del inicio de la huelga educativa indefinida, que arrancó el pasado 11 de mayo. “Los docentes no han tenido otra alternativa que volver a las aulas porque están exhaustos”, reconoce Carlos Fuster, representante de la Coordinadora Docente de la Safor-Valldigna.

Fuster admite que los centros educativos públicos han recuperado "cierta normalidad”. Sin embargo, parte del alumnado ha decidido “adelantar las vacaciones”. Explica: “La mitad del alumnado de ESO no asiste a clase y prefiere quedarse en casa jugando a la videoconsola. Las familias han optado por que los niños y niñas de Infantil y Primaria regresen a las aulas, aunque las clases no siempre llegan a impartirse con normalidad. El nivel de asistencia más alto se registra en 1.º de Bachillerato”.

El representante docente lamenta que “la ausencia de acuerdos” haya provocado que el profesorado se encuentre “totalmente agotado”. A ello se suma la situación económica, que también ha obligado a muchos docentes a reincorporarse a las aulas. Según sus datos, el seguimiento de la huelga en la comarca se sitúa estos últimos días entre el 10 % y el 12 %, aunque alcanza el 50 % cuando se convocan manifestaciones o movilizaciones en València.

Para analizar el escenario actual, el profesorado responderá en las próximas horas una encuesta interna en la que se plantearán los siguientes pasos a seguir. Según explica Fuster, “se valorará si desconvocar la huelga, retomarla al inicio del próximo curso o mantener acciones puntuales durante el verano, porque existe un desgaste importante”.

A título personal, el representante de la plataforma reconoce que “muchos profesores necesitamos que esto termine, aunque no sabemos cómo acabará. La huelga está perdiendo fuerza y necesitamos desconectar durante un tiempo”.

Fuster lamenta que en este mes “solo se haya avanzado un 5 % en el conjunto de las propuestas”, algo que, a su juicio, evidencia “la falta de voluntad negociadora”. Por ello, considera que “una de las mejores opciones sería evaluar en septiembre qué avances se han producido y, a partir de ahí, reorganizar las protestas que puedan desarrollarse en octubre y noviembre”.

En este sentido, añade que "hay que replantear la estrategia y buscar otras formas de presión, como cortar dos carreteras o bloquear el puerto. Esta huelga servirá para reflexionar sobre futuras movilizaciones y aprender de la experiencia”.

Asimismo, considera que la propuesta planteada sigue siendo “insuficiente”, ya que “la reducción de ratios se aplicará en tres años, se ha avanzado poco en infraestructuras y en cuestiones relacionadas con el valenciano. Hay muchos aspectos que siguen sin estar claros y percibimos que no existe voluntad real”. Y concluye: “Nunca pensamos que llegaríamos a esta situación”.

Evaluación

Los profesores aprovechan estas últimas semanas del curso para llevar a cabo la evaluación del alumnado. Aunque, como explica Fuster, “las instrucciones marcaban que calificáramos a todos con un cinco, no lo consideramos adecuado y vamos a actuar con responsabilidad”.

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Los docentes tomarán como referencia los exámenes realizados durante el tercer trimestre y las calificaciones obtenidas en evaluaciones anteriores. Pese al desgaste acumulado, agradecen el apoyo recibido por parte de las familias. “No nos rendimos y no creemos haber perdido, aunque no se haya alcanzado un acuerdo”, concluye.