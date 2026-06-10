Todo a punto para el 51 º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia en el Moll dels Borja de la playa
El certamen más internacional reúne hoy a 30 restaurantes de Europa, América y Oceanía y da paso a la Fira Tasta Gandia del 11 al 13 de junio
El Concurs Internacional de Fideuà de Gandia llega fiel a su cita. La edición quincuagésima primera se celebra a partir de las 18 horas de hoy miércoles, 10 de junio, en el Moll dels Borja del Grau y la playa.
La edición de 2026 es la más internacional de su historia. Cocineros llegados desde México, Italia, Irlanda, Francia, Colombia, Puerto Rico y Nueva Zelanda compiten por elaborar la mejor fideuà ganar el prestigioso Collar de Santa Isabel, el máximo reconocimiento del certamen
En total participarán una treintena de restaurantes más tres escuelas de cocina, entre ellos varios establecimientos valencianos y cinco de Gandia: L'Ham, Restaurante Isabel Playa, El Globo, Hotel Safari y Casa José.
Jurado experto
El jurado calificador está formado por expertos en el sector culinario, algunos de ellos reconocidos con Estrellas Michelin y Soles Repsol, según confirma la organización.
La experiencia gastronómica no terminará con la entrega de premios del concurso. Del 11 al 13 de junio, el mismo Moll dels Borja acogerá una nueva edición de Tasta Gandia, una feria que reunirá showcookings, degustaciones, catas de vino y música en directo en un entorno privilegiado junto al mar.
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