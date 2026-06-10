La responsabilidad política implica dar la cara siempre

Resulta sorprendente, por no decir incoherente, que el Partido Popular haya salido públicamente a denunciar una subida del recibo de la basura cuando es precisamente el PP quien gobierna el Consorcio de Residuos V5 y quien ha impulsado y aprobado las decisiones que han provocado ese incremento.

Conviene dejarlo claro desde el principio: la tasa del COR no la fija el Ayuntamiento de Gandia, sino el propio Consorcio de Residuos V5, un organismo presidido por el Partido Popular y donde esta formación cuenta con mayoría a través de la Generalitat Valenciana y la Diputación de València, ambas gobernadas también por el PP.

Por tanto, el Partido Popular no puede presentarse ahora como víctima de unas decisiones que ha tomado directamente desde los órganos de gobierno donde tiene la responsabilidad y la capacidad de decisión. No se puede estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo. Quien aprueba medidas debe asumir también sus consecuencias.

Desde el Grupo Municipal Socialista ya advertimos de esta situación con total claridad. En la sesión del COR celebrada el 22 de noviembre de 2025, el Partido Popular aprobó esta subida pese a las advertencias realizadas. Posteriormente, en el pleno municipal del 19 de diciembre, presentamos una moción en la que alertábamos de las consecuencias de esta decisión y solicitábamos que se revisara o rectificara el incremento previsto. Ni el Partido Popular ni Vox apoyaron aquella iniciativa.

Estamos, por tanto, ante una decisión conocida, debatida y votada. Una decisión frente a la que advertimos de sus efectos y sobre la que pedimos una rectificación que nunca llegó. Hoy, cuando los recibos comienzan a llegar a los hogares, el Partido Popular intenta trasladar la responsabilidad a otros y evitar explicar quién aprobó realmente esta subida.

Los datos son claros. La subida media ronda el 13,5%, pasando un recibo de 118,32 euros a 134,26 euros. Hablamos de 15,94 euros más por vivienda. No es una cuestión menor. Afecta directamente a las economías familiares y también a numerosos sectores productivos de nuestra ciudad.

Pero hay un hecho especialmente relevante. En mayo de este mismo año fue el propio presidente del Consorcio de Residuos V5 quien anunció una revisión a la baja de la tasa tras detectar que durante años se habían realizado previsiones económicas por encima de las necesidades reales del servicio, generando remanentes acumulados.

Este reconocimiento resulta especialmente significativo porque evidencia que existían problemas de planificación y gestión que el propio organismo ha tenido que corregir. Y refuerza una pregunta que sigue sin respuesta: si ahora se admite que las previsiones no se ajustaban al coste real del servicio, ¿por qué se aprobó una subida tan importante sin atender las advertencias que ya se estaban planteando?

El problema no es únicamente la subida. El problema es una forma de gobernar basada en la falta de planificación, en la ausencia de explicaciones claras y en la negativa a asumir responsabilidades cuando llegan las consecuencias de las decisiones adoptadas.

La ciudadanía merece rigor, no contradicciones. Merece explicaciones, no excusas. Y merece responsables públicos que den la cara cuando toman decisiones que afectan al bolsillo de miles de familias.

Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos defendiendo los intereses de nuestros vecinos y vecinas, exigiendo transparencia y reclamando una gestión de los residuos más eficiente, más justa y más responsable.

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Porque la responsabilidad política no consiste en aprobar decisiones y después desentenderse de ellas. La responsabilidad política consiste en asumirlas y dar la cara, siempre.