Tavernes de la Valldigna refuerza la prevención ante catástrofes con un sistema de alertas y detección temprana de incendios

La dana del pasado 29 de octubre de 2024, que afectó a decenas de municipios de la provincia de Valencia, o el apagón en España del 28 de abril de 2025 son solo algunos ejemplos que han puesto de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de alerta a la ciudadanía, con el fin de garantizar su seguridad ante situaciones de catástrofe.

Tavernes de la Valldigna ha dado un paso más en materia de prevención. El ayuntamiento trabaja en la implantación de un sistema de avisos a la ciudadanía basado en señales acústicas y de megafonía con el objetivo de informar de manera rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia. Según ha explicado el consistorio, el sistema funcionará de forma autónoma, por lo que no dependerá del suministro eléctrico ni de conexión a internet con el fin de poder utilizarlo en caso de apagón. Su cobertura alcanzará tanto el núcleo urbano como la zona de la playa, ya que el consistorio contará con una central de control y diversos puntos de megafonía distribuidos por todo el municipio para poder alertar a la población.

Por otra parte, el ayuntamiento también trabaja en la implantación de un innovador sistema de detección temprana de incendios forestales, que permitirá identificar los focos en sus primeras fases y, así, evitar su propagación. El proyecto contará con dispositivos instalados en zonas sensibles de la montaña, estratégicamente ubicados para cubrir la totalidad del entorno forestal de Tavernes.

Conexión por satélite

El sistema dispondrá de cámaras conectadas por satélite a través de Hispasat, así como dispositivos equipados con sensores avanzados. Estas tecnologías permitirán detectar cualquier anomalía en el entorno forestal y enviar alertas inmediatas al servicio de emergencias. El sistema controlará parámetros como la humedad, el viento, el humo, la temperatura y la sequedad del terreno, además de geolocalizar con precisión el posible foco del incendio. Todo ello permitirá reducir de forma significativa el tiempo de respuesta ante un incidente, un factor clave para minimizar los daños ambientales y materiales.

Ambas tecnologías contarán con una inversión de 101.300 euros, subvencionados por el área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia dentro de las ayudas destinadas a la prevención de catástrofes naturales.

La alcaldesa, Lara Romero, ha remarcado que el consistorio sigue apostando por "una ciudad más segura y preparada ante los efectos del cambio climático y las emergencias naturales". En sus palabras, "esta actuación nos sitúa a la vanguardia de la prevención y, al mismo tiempo, demuestra nuestra voluntad de cuidar y proteger a las personas y nuestro entorno natural”.

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Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Emilio Fonseca, ha señalado que “este sistema supone un avance muy importante para la seguridad de la ciudadanía, ya que disponer de un mecanismo de avisos autónomo e inmediato nos permitirá comunicar cualquier emergencia de manera rápida y eficaz, incluso en situaciones extraordinarias que afecten a las comunicaciones habituales”. La concejala de Medio Ambiente, Vicen Mifsud, ha subrayado que “la prevención es la mejor herramienta para proteger nuestro patrimonio natural". Recalca que gracias a este sistema el consistorio podrá actuar "con mucha más rapidez ante cualquier incidencia y reforzamos nuestro compromiso con la conservación de la montaña y de los espacios naturales de Tavernes”.