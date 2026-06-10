La UE Tavernes de la Valldigna construye su nuevo proyecto para el curso 2026-2027: Primer fichaje y ocho renovaciones
El delantero Carles Boscà Sospedra llega al club "roget" tras marcar 10 goles con el CF Promeses Sueca
Pepe Juan
Son días de ajetreo en la sede de la UE Tavernes de la Valldigna. La directiva pone en pie su nuevo proyecto para la temporada que viene. El conjunto vallero de la Lliga Comunitat tiene ante sí el reto de poder jugar la Copa del Rey frente a un rival de Primera División.
El primer paso fue la contratación del nuevo entrenador, Sapiña, y el segundo ha sido la renovación de los cuatro capitanes del primer equipo de la Lliga Comunitat: el portero Xumi, los defensas Palomares y Artur y el delantero Joan, todos ellos piezas importantes en el engranaje.
El segundo ha sido anunciar el primer fichaje de cara al nuevo curso. Se trata del delantero Cales Boscà Sospedra, procedente del CF Promeses Sueca, de 22 años de edad, que ha marcado 10 goles en esta última campaña a pesar de que su equipo ha descendido a Primera FFCV.
En la misma convocatoria también se ha confirmado la continuidad en la plantilla de otros jugadores como portero Arnau, y los jugadores Jordi Melo, Edu Alberola y Toni Santandreu.
Dirigentes y técnico
En el acto de presentación de la nueva incorporación y las renovaciones estuvieron presentes el presidente de la UE Tavernes, Toni Hernández, el vicepresidente, Salva Talens, junto al mister Carlos Sapiña.
Suscríbete para seguir leyendo
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- Un desmayo en un instituto de Tavernes de la Valldigna aviva el debate sobre las altas temperaturas en las aulas: 'Superamos los 33 grados en algunas clases
- Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: 'La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral
- La tercera fase de las excavaciones en el castillo de Bairén de Gandia saca a la luz la evidencia más antigua del mijo perla en la Península Ibérica
- El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas
- De una vida normal a una parálisis total en siete horas: la lucha de una familia de Tavernes de la Valldigna por acceder a una neurorehabilitación especializada
- El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo
- Gandia acogerá un evento familiar dedicado al videojuego de los 80 y los 90, la cultura retro y el coleccionismo