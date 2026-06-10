La UE Tavernes de la Valldigna construye su nuevo proyecto para el curso 2026-2027: Primer fichaje y ocho renovaciones

Son días de ajetreo en la sede de la UE Tavernes de la Valldigna. La directiva pone en pie su nuevo proyecto para la temporada que viene. El conjunto vallero de la Lliga Comunitat tiene ante sí el reto de poder jugar la Copa del Rey frente a un rival de Primera División.

El primer paso fue la contratación del nuevo entrenador, Sapiña, y el segundo ha sido la renovación de los cuatro capitanes del primer equipo de la Lliga Comunitat: el portero Xumi, los defensas Palomares y Artur y el delantero Joan, todos ellos piezas importantes en el engranaje.

El segundo ha sido anunciar el primer fichaje de cara al nuevo curso. Se trata del delantero Cales Boscà Sospedra, procedente del CF Promeses Sueca, de 22 años de edad, que ha marcado 10 goles en esta última campaña a pesar de que su equipo ha descendido a Primera FFCV.

El guardameta arnau es uno de los renovados en la UE Tavernes de la Valldigna / Pepe Juan

En la misma convocatoria también se ha confirmado la continuidad en la plantilla de otros jugadores como portero Arnau, y los jugadores Jordi Melo, Edu Alberola y Toni Santandreu.

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Dirigentes y técnico

En el acto de presentación de la nueva incorporación y las renovaciones estuvieron presentes el presidente de la UE Tavernes, Toni Hernández, el vicepresidente, Salva Talens, junto al mister Carlos Sapiña.