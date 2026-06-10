El VI Premi Internacional de Poesia Fundació Francisco Brines ya conoce a sus ganadores
Los jurados han destacado la calidad excepcional de las obras premiadas y la solidez de las trayectorias literarias de los autores
El jurado de la VI edición del Premi Internacional de Poesia Fundació Francisco Brines se ha reunido en València para decidir las obras ganadoras de un certamen que, además de honrar al poeta de Oliva, crece año tras año y se consolida como una de las convocatorias poéticas de referencia.
Después de recibir 1.677 piezas originales, el premio en la modalidad de castellano ha sido para “En la noche mediante”, de Juan Antonio Bernier Blanco.- Bernier es profesor y poeta. A lo largo de su trayectoria ha escrito “La costa de los sueños”, “Así procede el pájaro” – con el que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Poesía (2005), y “Futuro previo”, con el que obtuvo el I Premio de Poesía Ciudad de Estepona-.
En la modalidad valenciana, Joan Carles González Pujalte se ha alzado en la modalidad de poesía “Zones privades”. Pujalte es licenciado en Historia del Arte y ha sido premiado en diferentes concursos literarios -tanto de poesía como de narrativa-. Durante su trayectoria, ha publicado alrededor de veinte libros, entre ellos “Les coses i els miratges”, “Esbós, teoria i poètic de la nou” o “L’est”, con el que obtuvo el Premi de Poesia de Joan Perucho Vila d’Ascó (2016).
Los jurados han destacado la calidad excepcional de las obras premiadas, así como la solidez de dos trayectorias literarias que enriquecen el panorama poético actual.
La Fundación Francisco Brines ha felicitado a los autores galardonados y ha agradecido la participación de todas las personas que han presentado sus poemas. Asimismo, destacan que la respuesta recibida confirma la vitalidad de la poesía y la proyección de un premio que Francisco Brines concedió como espacio de encuentro para la creación poética en valenciano y en castellano.
Los libros serán presentados próximamente.
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