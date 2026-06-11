Abren la convocatoria para diseñar el cartel de la Semana Santa de Gandia 2027

La Semana Santa de Gandia ha abierto la III convocatoria a profesionales y empresas, -cuyas bases han sido elaboradas en colaboración con especialistas y asociaciones del sector-, para seleccionar al diseñador que se encargará de realizar uno de los elementos gráficos más importantes para la entidad: el cartel anunciador de la Semana Santa de Gandia 2027.

A través de una llamada a proyecto, se seleccionará al profesional o empresa del sector que realizará el cartel anunciador. El plazo para presentar formalmente las candidaturas finaliza el 19 de julio de 2026 a las 23:59 horas.

Concluido el plazo de presentación de propuestas, el Comité de Selección celebrará la sesión de evaluación en un plazo máximo de diez días. El nombre del artista o del estudio ganador se hará público a lo largo del mes de noviembre y recibirá un premio de 1.000 euros.

Los miembros del comité de selección serán tres profesionales del diseño gráfico, la ilustración y/o la comunicación publicitaria, o bien relacionados con el ámbito artístico, así como los diseñadores del cartel del año 2026 y un miembro de la directiva de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia.

La Semana Santa de Gandia ha avanzado la publicación de las bases de la selección del diseñador de su imagen gráfica para 2027 para facilitar el trabajo de los profesionales, así como avanzar la promoción de la Semana Santa del próximo año.

Cartel del anuncio de la convocatoria / Levante-EMV

Podrá presentarse a la convocatoria cualquier profesional, estudio de diseño o de ilustración, agencia de publicidad o empresa del sector, que sean personas físicas o jurídicas, individual o conjuntamente como una unión temporal de empresas.

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Las personas o empresas interesadas deberán presentar formalmente su candidatura (inscripción gratuita). Entre los requisitos, se encuentra el envío de una documentación que incluya un portafolio o “book” de trabajos previos, un documento que debe recoger un máximo de diez trabajos específicos realizados por el profesional o la empresa que, en la medida de lo posible, estén relacionados con el objeto de este encargo, con un máximo de tres imágenes de cada trabajo.