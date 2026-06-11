El Campus de Gandia de la UPV consolida su expansión con nuevas titulaciones y más alumnado

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) continúa reforzando su posición como uno de los principales referentes universitarios de las comarcas centrales valencianas. Al incremento sostenido de alumnado durante la última década y la ampliación progresiva de su oferta formativa, se suma un nuevo hito que se hará efectivo a partir del próximo curso con la puesta en marcha del Grado en Empresa y Tecnología Digital, una titulación diseñada para formar a los profesionales llamados a liderar la transformación digital de las organizaciones.

La evolución del campus refleja una tendencia de crecimiento constante. En los últimos diez años ha aumentado un 34% su número de estudiantes, pasando de los 1.237 matriculados en 2015 a los 1.866 con los que inició el presente curso académico. Un incremento ha venido acompañado de una diversificación de la oferta educativa para adaptarse a las nuevas demandas sociales y empresariales.

Mapa de la ubicación del Campus de Gandia de la UPV.

Once titulaciones oficiales

Actualmente, el Campus de Gandia cuenta con once titulaciones oficiales: cinco grados y seis másteres universitarios. Entre las novedades más recientes figura la implantación del Máster en Profesorado de Educación Secundaria, mientras que este curso también se ha incorporado un nuevo doble grado en Ciencias Ambientales y Ciencias y Tecnologías del Mar. A ello se suma la actividad investigadora y de formación avanzada que desarrolla a través del Doctorado en Ciencia y Tecnología Marina y Costera.

Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. / Vicente Lara

En este contexto de crecimiento y especialización nace el nuevo Grado en Empresa y Tecnología Digital, una propuesta académica que responde a la creciente necesidad de profesionales capaces de desenvolverse tanto en el ámbito empresarial como en el tecnológico.

Según explica la directora académica de la titulación, Manela Fernández, las empresas demandan cada vez más perfiles híbridos capaces de conectar ambos mundos. "El mercado ya no demanda solo gestores o solo técnicos, sino profesionales con una visión transversal que entiendan tanto el negocio como la tecnología que lo impulsa", señala.

Cuatro cursos y 70 plazas

El nuevo grado combinará conocimientos de economía, finanzas, marketing, estrategia y organización empresarial con materias relacionadas con la analítica de datos, la inteligencia artificial, la programación y las herramientas de business intelligence (BI). El alumnado aprenderá a interpretar información, desarrollar soluciones tecnológicas y liderar procesos de innovación en entornos empresariales cada vez más digitalizados.

Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. / Vicente Lara

La formación tendrá una duración de cuatro cursos, equivalentes a 240 créditos ECTS, y ofertará 70 plazas. El plan de estudios incluye además un módulo específico de desarrollo profesional y un Trabajo Fin de Grado (TFG) orientado a resolver retos reales de las organizaciones.

Además, los estudiantes que completen el grado podrán ampliar su formación con estudios postgrado. Así, los egresados podrán acceder a másteres universitarios en áreas de gestión empresarial y tecnología y desarrollar su carrera en ámbitos como la consultoría de transformación digital, la gestión de proyectos tecnológicos, el análisis de datos, el comercio electrónico, el marketing digital o el emprendimiento de base tecnológica, tanto en España como en el extranjero.

UPV

Formación orientada al empleo

Para el director del Campus de Gandia, Vicenç Almenar, la nueva titulación "refuerza la apuesta de la Universitat Politècnica de València por una formación conectada con las necesidades del mercado laboral y los retos de la economía digital". La incorporación de este grado amplía además una oferta académica que ha convertido al campus en un polo de atracción para estudiantes de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana y de otros países.

Con más de tres décadas de trayectoria, el Campus de Gandia de la UPV continúa así su proceso de crecimiento apostando por titulaciones vinculadas a sectores emergentes y con una alta demanda profesional, consolidando su papel dentro del sistema universitario valenciano.