Sin citas en la ITV de Gandia hasta septiembre: "Deberían poner a un empleado en cada prueba"

El nuevo colapso que están viviendo las estaciones de ITV valencianas a las puertas del verano también tiene su reflejo en la de Gandia, en cuyas instalaciones, para más inri, está la sede central de Sitval, la empresa pública que gestiona el servicio en toda la Comunitat Valenciana.

Según la web de Sitval a fecha de hoy en la estación de Gandia no hay citas disponibles ni en junio, ni en julio, ni en agosto. Otras estaciones de la provincia de València que solo dan cita a partir de 45 días son las de Alzira, Massalfassar, Xàtiva, Ontinyent y Sagunt. Donde se puede pedir cita entre 30 y 45 días son en València (Campanar), Catarroja y Llíria. Las que están más libres y donde Sitval garantiza cita previa en menos de un mes son Utiel, València (Vara de Quart) y San Antonio de Benagéber.

Este miércoles, sobre las 9.30 horas, ya había una cola de una decena de vehículos en la fila destinada aquellos que habían accedido sin cita previa, y otros diez más en el resto de líneas. Los primeros tenían por delante una espera media de tres horas, pero los segundos, a pesar de haberla reservado por internet con semanas de antelación, tampoco se libraban de la demora, en algunos casos más de una hora.

Faycal llevaba sobre las 6.30 horas, media hora antes de que abrieran las puertas, y no pasó hasta las 10.30 horas. Se decidió por ir sin cita, después de estar un par de meses intentando sacar un turno en la web y ver los días ya ocupados hasta agosto. "Mañana me caduca la ITV, ahora tenía unos días libres y he aprovechado, porque viajo mucho a València y no quiero que me denuncien", señala.

Bernardino, a cuyo vehículo le toca pasar la ITV este mes, intentó reservar en la web. En la de Gandia no salía una fecha cercana. Villena era la única alternativa que le ofrecía el sistema, y allá que se fue, pero no pasó la inspección a la primera. Para la segunda oportunidad se decidió por Gandia, pero sin cita previa. Llegó a las 8.30 h y una hora más tarde estaba a la mitad de la fila. "Vengo con la idea de perder toda la mañana", señala, con resignación.

Faycal intentó sin éxito sacar la cita por internet. / J.C.

Pablo, también en la fila de los "sin cita" después de intentarlo sin éxito por internet, es otro de los conductores desesperados. "Hace cinco o seis años esto iba más rápido", reconoce, y apunta que la cosa se complica según avanza el día. La demora está provocando que muchos conductores pierdan al menos media jornada de sus obligaciones laborales, académicas, o de otros compromisos.

José, que tiene este miércoles libre, le hace un favor a su hermana, la propietaria del vehículo. "Llevo desde las seis de la mañana -aseguraba, sobre las 10 horas- y el coche ya tiene la ITV caducada desde hace unos días debido a no encontrar cita". Cuatro horas a la intemperie, con altas temperaturas, y con la banda sonora de los acelerones del resto de conductores, por la creencia de que así se eliminan mejor los gases contaminantes del tubo de escape. "Conozco a gente que se ha ido a Requena o a Jumilla a pasar la ITV, pero me parece absurdo, tienen que garantizar un servicio de proximidad". José propone que haya "un empleado en cada prueba" que realizan.

Coches esperando su turno en la ITV de Gandia. / J.C.

La fila de cita previa va más rápida, pero igualmente se retrasa sobre el horario previsto. A Elena le tocaba a las 9 h y a las 10 h todavía no había entrado: "Vivo fuera, estoy de vacaciones en Gandia y he aprovechado para venir", apunta.

Refuerzo

Hace un año Sitval introdujo el requisito de pagar la tasa por anticipado (56,15 euros por un turismo diésel) como requisito para sacar la cita previa por internet. La ITV de Gandia sigue sin dar abasto a pesar de que abre de 7 de la mañana a 22 horas, de lunes a viernes. La Conselleria de Industria publicó el pasado mes de marzo una Oferta Pública de Empleo (OPE), para incorporar 73 nuevas plazas en las estaciones de ITV, y se espera que el proceso finalice en julio para que los refuerzos se incorporen de forma inmediata para revertir la situación.