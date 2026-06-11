Ejemplo de solidaridad: La XI Run for Parkinson Gandia recauda 9.500 euros para la cofinanciación de terapias especializadas

La Asociación Parkinson Gandia Safor ha cerrado la XI edición de la Run for Parkinson Gandia con una recaudación total de 9.500 euros, una cifra que permitirá contribuir a la cofinanciación de más de 300 sesiones de neurorrehabilitación de fisioterapia y logopedia dirigidas a personas afectadas por la enfermedad de Parkinson en la comarca de la Safor.

La entidad destaca que estos fondos tendrán un impacto directo en la atención que reciben las personas usuarias, ayudando a sufragar parte del coste de terapias especializadas fundamentales para mantener la movilidad, la comunicación, la autonomía y la calidad de vida. Aunque las personas usuarias participan en la financiación de sus tratamientos, iniciativas solidarias como la Run for Parkinson resultan esenciales para garantizar el acceso continuado a estos servicios.

Una imagen de la entrega de premios y trofeus en la playa de Gandia / Associació Parkinson Gandia Safor

Desde la Asociación Parkinson Gandia Safor han querido agradecer la implicación de todas las personas, empresas e instituciones que han hecho posible este resultado. La XI Run for Parkinson, celebrada el pasado 24 de mayo en la Playa de Gandia, reunió a 832 personas inscritas y congregó a más de 900 participantes durante toda la jornada.

La asociación destaca especialmente el apoyo del Ayuntamiento de Gandia, la colaboración de más de 25 empresas patrocinadoras —entre ellas Ascires Grupo Biomédico, Centro Comercial La Vital, Sermatec, Gandiclima, ODEC y Farmacia Corea—, así como el trabajo de las 82 personas voluntarias que participaron en la organización del evento.

Agradecimientos

Asimismo, la entidad agradece la colaboración desinteresada de los grupos de animación que contribuyeron a crear un ambiente festivo y familiar durante toda la jornada, entre ellos el gimnasio El Reto, Elegant Sonido e Iluminación, la Xaranga La Ressaca y la batucada El Comboi.

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Desde la asociación recuerdan que detrás de cada euro recaudado hay una mejora real en la atención que reciben las personas afectadas por Parkinson y sus familias. La entidad celebra que, un año más, la solidaridad de la sociedad gandiense se haya transformado en recursos que revierten directamente en quienes conviven con esta enfermedad.