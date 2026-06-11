Felisa Espinosa, ganadora del 51º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia: "Es el premio más importante de mi vida"

Felisa Espinosa es el nombre propio del día después. La chef del Restaurante Casa Repinaldo de Candás (Asturias), ha cocinado la mejor fideuà en el 51º Concurs Internacional de Gandia celebrado en la tarde-noche del miércoles en el Moll dels Borja de la playa.

Esta cocinera ya se proclamó campeona en el certamen celebrado en su comunidad autónoma y ahora ha conseguido el emblemático Collar de Santa Isabel en la capital de la Safor.

La triunfadora internacional de la fideuà está desayunando a primera hora de este jueves junto a su marido, Ángel Martínez, con el que, según ella, forma "un tándem perfecto", Atiende la llamada de Levante-EMV y lo primero que hace es asegurar que está en una nube porque "todavía no asimilo haber ganado este premio tan extraordinario. Me he levantado y sigo sin creerme que me han dado ese reconocimiento, el más importante de mi vida hasta la fecha".

Una imagen de los cocineros en el concurso celebrado el miércoles en el Moll dels Borja de la playa de Gandia / Natxo Frances

Como mejor de la fideuà de Asturias, ha concursado en Gandia. La chef confiesa que el secreto "es cocinar con mucho cariño y mirar por el producto. Hay que utilizar ingredientes que tienes cerca de ti. Yo me traje de mi tierra las gambas rojas, las cigalas y el rape, además del pescado de roca para hacer el fondo. El fideo te lo proporciona la organización".

Felisa desvela que "yo había avisado a la organización para hacer el fumé con los ingredientes de Asturias y me proporcionaron una cocina en el Restaurante Casa Jose, de lo cual estoy muy agradecida". Dice que ha recibido muchísimas felicitaciones, algunas tan especiales como las de sus tres hijos emocionados por el éxito de su madre.

Volverá como jurado

Afirma que no conocía Gandia ni el concurso, pero que el año que viene volverá para ser miembro del jurado calificador: "El premio te abre algunas puertas porque tiene mucho prestigio, es internacional, con una participación de mucho nivel".

Empezó en la restauración con 20 años y ahora tiene 58 años. El día a día hay que saber cuidarlo, destaca, para añadir que "la misma fideuà que ha degustado el jurado del concurso la van a comer en mi restaurante. Esa es la clave del éxito. Ser coherente".

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Felisa vuelve a su tierra para seguir trabajando: "Sí, porque hemos cerrado nuestro restaurante para poder venir a Gandia a concursar. Tenemos que abrirlo este fin de semana. No tengo reservas, pero seguramente me pedirán fideuà".