Gandia inicia los trámites para aprobar el Plan Local de Residuos

El concejal de Servicios Básicos y Calidad Urbana en Gandia, Adrià Vila, tras la polémica por el 'tasazo' del Consorcio de Residuos (COR) V5, informó este jueves que el consistorio "lleva tiempo trabajando en los trámites para la aprobación del Plan Local de Residuos, un documento que permitirá avanzar de manera planificada, ordenada y rigurosa en la planificación ambiental de la ciudad, y los avances del cual han sido comunicados a los grupos municipales representados en el consistorio".

De este modo, el proceso se iniciará con la apertura de la fase de consulta pública previa que, una vez finalizada, permitirá que el proyecto del Plan de Residuos sea llevado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación y posterior visto bueno en la correspondiente comisión.

El edil recordó que el gobierno local "ya advirtió el pasado mes de diciembre de las consecuencias que tendría la subida de la tasa del COR, aprobada por este organismo con los votos a favor del PP".

Vila aseguró que como representante en el Consorcio de Residuos "continuaré defendiendo los intereses de Gandia y reclamando a los responsables del COR que mejoren la gestión para que el recibo sea menor para nuestros vecinos”.

Críticas del PP

Por su parte, el portavoz del PP, Víctor Soler, y el concejal David Ronda, denunciaron que la tasa de la basura es “una consecuencia directa de la falta de gestión y del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular".

Soler recuerda que la normativa estatal “obligaba a los municipios a implantar la recogida separada de la fracción orgánica mediante el conocido contenedor marrón y a desarrollar las herramientas de planificación necesarias para mejorar la gestión de los residuos".

Sin embargo, añadió Soler, “Gandia sigue sin disponer de este sistema mientras la mayoría de municipios de su entorno ya se han adaptado”.

Según Soler “la falta de implantación del quinto contenedor y la ausencia de un Plan Local de Residuos impiden acceder a un modelo más eficiente que permitiría reducir considerablemente el coste que soportan los ciudadanos.”

Por su parte, David Ronda aseguró que "la subida de la tasa no es una fatalidad ni una imposición inevitable, sino la consecuencia directa de la falta de gestión del gobierno socialista. Mientras otros municipios han cumplido la ley y han reducido costes, Gandia sigue anclada en un modelo obsoleto que castiga el bolsillo de las familias”.