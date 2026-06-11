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Nueva muestra de fidelidad: Gandia acoge una nueva edición de la Basket Summer Cup con más de 1.600 jugadores y un gran impacto turístico

Los acontecimientos deportivos organizados por QL Sport en la capital de la Safor han reunido más de 20.387 personas durante este 2026

Jesús Naveiro: "Nos convertiremos durante el fin de semana en un gran punto de encuentro del baloncesto base y amateur"

La presentación del torneo, este jueves en Gandia

La presentación del torneo, este jueves en Gandia / Natxo Francés

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Gandia acoge una nueva edición de la Basket Summer Cup Gandia, que se celebrará del 12 al 14 de junio y reunirá equipos de baloncesto procedentes de toda España en una cita deportiva ya consolidada en el calendario estival de la ciudad. Otro torneo que demuestra la colaboración entre el consistorio y la empresa organizadora.

Jesús Naveiro, regidor de Deportes, ha destacado que el torneo contará con equipos de prácticamente todo el país, desde categorías alevines hasta senior, y que la ciudad se convertirá durante el fin de semana en un gran punto de encuentro del baloncesto baso y amateur.

En total, se prevé la participación de unos 140 equipos y más de 1.600 jugadores, acompañados por familiares, entrenadores y personal técnico, lo cual supone un importante movimiento de visitantes para la ciudad. Los partidos se disputarán al pabellón municipal, el polideportivo municipal y el pabellón del Raval.

El regidor ha subrayado también el valor turístico del acontecimiento, que refuerza el binomio deporte-turismo y consolida Gandia como sede de grandes competiciones. Así mismo, ha agradecido la implicación de la organización y de la UPB Gandia, destacando el carácter formativo del torneo y la importancia de los valores en la práctica deportiva.

Por su parte, el gerente de QL Sport, Nacho Macipe, ha explicado que la edición de este año reunirá equipos procedentes de hasta 10 comunidades autónomas, con 74 equipos femeninos y 62 masculinos. El torneo se disputará en 15 pistas simultáneas y superará los 200 partidos.

Oliva y el Real de Gandia

Además de Gandia, la competición se extenderá a otras cinco localidades de la comarca, entre ellas Oliva y el Real de Gandia, entre otras, reforzando así su dimensión territorial.

Macipe ha destacado la llamada "Liga Valores", una iniciativa que promueve la convivencia, el respeto y la formación integral de los deportistas más allá de la competición.

También ha destacado el impacto acumulado de la temporada de torneos, que ha reunido más de 20.387 personas, con más del 95% de los participantes alojados a Gandia, consolidando así la repercusión económica y turística del proyecto.

Desde Units Pel Bàsquet, el vicepresidente, Jesús Ginestar, ha agradecido la confianza de QL Sport y el apoyo del Ayuntamiento de Gandia, destacando la colaboración institucional y el esfuerzo conjunto para hacer posible el acontecimiento.

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Ginestar ha subrayado la profesionalidad de la organización y la importancia del torneo como cierre de temporada, así como el compromiso del club con la promoción del baloncesto y del turismo deportivo en la ciudad.

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