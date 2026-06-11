Oliva consolida taludes en la zona de Santa Anna gracias a un taller de empleo
Los alumnos han llevado a cabo diversas intervenciones como desbroce, poda y limpieza de residuos
La Concejalía de Ocupación y Empresa de Oliva, que encabeza Joan Mascarell, ha finalizado recientemente varias actuaciones de mejora ambiental y acondicionamiento en la zona de Santa Anna, a través de la especialidad forestal del taller de empleo Aureba III.
Entre las actuaciones realizadas destacan los trabajos de consolidación y adecuación del talud de Santa Anna, así como tareas de desbroce y poda en la zona del Calvari, con el objetivo de mejorar la seguridad, la conservación del entorno y la prevención de incendios forestales.
Durante las últimas semanas el alumnado de la especialidad también ha llevado a cabo diferentes intervenciones, como las realizadas en el talud adyacente a la "escoleta" El Caragol.
Actualmente los trabajos continúan centrados en la zona del Calvari y el Camí del Collao, donde se están ejecutando actuaciones de desbroce, poda, "refaldado" de arbolado y limpieza de residuos, contribuyendo a la recuperación y mantenimiento de este entorno a gran valor paisajístico y patrimonial.
Estos trabajos desarrollados como parte fundamental de su formación práctica, permiten al alumnado ejercitar y consolidar sus competencias profesionales, a la vez que contribuyen de manera directa a la mejora de los espacios y entornos municipales, y ofrecen un valioso servicio a la comunidad.
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