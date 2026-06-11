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Paco Tortosa presenta en Gandia su nuevo libro "Viatjant amb el fill pel Pirineu", publicado por Edicions 96

La obra es un retrato íntimo y humano sobre cómo viajar de manera sosegada, poética y sensual

una imagen del libro que se presenta en Gandia

una imagen del libro que se presenta en Gandia / Paco Tortosa

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Gandia

Paco Tortosa presenta en Gandia su nuevo libro "Viatjant amb el fill pel Pirineu", publicado por Edicions 96. Será este viernes, 12 de junio, a las 19.30 horas, en la sede de la Societat Excursionista de la Safor (C/ Padre Carles Ferri, 14-Gandia).

El autor estará acompañado por Maria Josep Escrivà, poeta y representante de Edicions 96, y por Sergi Sapena, periodista y amante del cicloturismo.

Paco Tortosa (Vallada, 1954), doctor en Geografía por la Universitat de València y fotógrafo autodidacta, es uno de los pioneros del cicloturismo en España, además de un innovador experto en las maneras de acercarse a los paisajes y los patrimonios culturales y naturales valencianos.

Gran divulgador

El resultado de su viaje de más de 45 años por su país son los 25 libros publicados que aportan valiosas reflexionas y análisis de las realidades paisajísticas y culturales, así como una serie de propuestas de ordenación del territorio con claros contenidos medioambientales y de calidad de vida en temas como, por ejemplo, la movilidad no motorizada, la agricultura ecológica o el turismo cultural.

Lejos de ser el relato de una aventura deportiva épica, que también lo es, el libro presenta las vivencias, encuentros y algún desencuentro, de un padre y un hijo cruzando las montañas y compartiendo lecturas relacionadas con el viaje.

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En sus páginas encontraremos la mirada crítica del geógrafo, la visión contemplativa del escritor sensible o el orgullo del padre viendo su hijo convertido en un adulto, y también del hijo, orgulloso de un padre en plena forma a los setenta años. También la sabiduría de quien es capaz de viajar y vivir desde la austeridad consciente y feliz.

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