Piles acoge la última asamblea docente de la Safor antes del fin de la huelga educativa: "Tenemos mucha fuerza como profesores"

Piles acogió ayer por la tarde una nueva asamblea del profesorado de la Safor. Durante el encuentro, los docentes se sumaron, como ya se acordó a nivel autonómico, a la suspensión de la huelga indefinida, que hoy habría cumplido un mes, y, a su vez, rechazaron los acuerdos planteados por la Conselleria de Educación.

El representante de la Coordinadora Docente de la Safor-Valldigna, Carlos Fuster, ya reconocía ayer a Levante-EMV —antes de que se confirmara oficialmente la suspensión del paro— que el profesorado se encontraba cansado, agotado y desanimado. En este sentido, aseguró que “los docentes no han tenido otra alternativa que volver a las aulas porque están exhaustos”.

Aun así, la comunidad educativa participó durante la tarde en una nueva asamblea celebrada en Piles para valorar la situación y decidir los próximos pasos. Fuster ha explicado que “la gente está indignada con el acuerdo”, aunque al mismo tiempo “es consciente de que necesitamos parar un poco para volver el próximo curso con fuerza”.

“Hemos luchado, seguimos aquí y volveremos con más fuerza. Si nos rendimos, si somos sumisos o dejamos de luchar, no habrá servido de nada”, ha afirmado.

Según ha señalado este representante, el colectivo siempre ha sido consciente de que “la lucha no iba a ser fácil ni la solución iba a llegar pronto”. Durante la asamblea también se planteó mantener movilizaciones hasta San Juan, aunque de forma puntual, ya que, en sus palabras, "continuar con una huelga indefinida como hasta ahora no era viable”.

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Pese al desgaste acumulado durante estas semanas, los asistentes han extraído varias conclusiones positivas del proceso. Entre ellas, la capacidad de organización alcanzada por el colectivo docente. “Tenemos mucha fuerza como profesorado”, ha dstacado Fuster, quien ha subrayado que las asambleas “han llegado para quedarse”, por lo que insiste en que “esto no es un final, sino una pausa”.