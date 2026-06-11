Primeras reacciones en el último día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: "Las protestas deben volver tras el verano porque no se ha conseguido todo lo que queríamos"

La huelga de los docentes toca a su fin. Este jueves, 11 de junio, es el último día y, teóricamente, todo volverá a la normalidad justo en el en el momento de evaluar, por lo que el alumnado no se verá perjudicado.

En el IES Ausias March de Gandia ha habido días de bastante incidencia, según Carles Estrems, jefe de estudios, quien acepta la votación que interrumpe la huelga, pero "considero que no se ha conseguido lo que queríamos. Esto es un hasta luego, no un adiós. Se ha parado la huelga porque hay un evidente cansancio del profesorado. La incidencia entre los docentes había bajado porque son muchos días acumulados con afección directa a nuestro sueldo".

El jefe de estudios del IES Ausiàs March es partidario de que la lucha continúe porque hay muchas cuestiones que no se han conseguido en la negociación de ahora: "La movilización de los docentes debe volver a coger fuerza tras el verano. Pasado un tiempo se valorará mejor qué es lo que se ha conseguido y qué falta por lograr. En septiembre, creo que volverán las protestas, a lo mejor no tan fuertes, pero habrá".

Estrems destaca que la huelga ha demostrado la gran unión y el consenso por parte del profesorado. De parte de los alumnos, "hemos sentido el apoyo de los de Bachillerato, incluso han participado con nosotros en manifestaciones, nos han entendido y sus familias también"

La huelga, dice el directivo del instituto "viejo" gandiense no ha afectado a la preparación a la PAU porque cuando empezó la huelga indefinida el 11 de mayo los alumnos de 2º de Bachillerato ya estaban evaluados.

El día 22 de junio termina el curso y hasta ese día hay que evaluar a la ESO, 1º Bachillerato y FP. "No se ha perdido el curso ni muchos menos. El profesorado es profesional y no ha perjudicado en nada a los estudiantes", subraya.

En julio continúa el trabajo de los docentes para preparar el nuevo curso, en agosto vacaciones y el 1 de septiembre arranca el nuevo curso.

Una protesta en la Escuela Oficial de Idiomas de Gandia / Salva Talens

María José Sansaloni es la directora del CEIP Joan Martorell de Gandia. Comenta también que "la incidencia en nuestro colegio ha sido importante, algunos docentes han secundado la huelga durante todo el mes y otros la hicieron los primeros días y después se han ido incorporando a su trabajo. Ha habido días de mucha participación, sobre todo en las primeras semanas"

Sansaloni considera que "las movilizaciones tendrían que volver en septiembre porque son pocas las mejoras que se han conseguido. Se ha interrumpido la huelga porque a final de curso hay mucha burocracia por hacer, la gente está cansada y tras el verano podemos volver con más fuerza. No hay que parar de reivindicar. Hay que analizar y reflexionar y tras el verano ir a por todas"

Más unión, un gremio fuerte

La directora tiene claro que "este mes de huelga ha merecido la pena. Creo que la sociedad está a nuestro lado. Nuestro colectivo se ha unido como nunca, demostrando que es un gremio fuerte y poderoso que conseguirá lo que pide".

Al alumnado "no se le ha perjudicado en absoluto, han estado siempre atendidos con los servicios mínimos", puntualiza la directiva.

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De los padres y madres también destaca la implicación: "La AMPA se ha sumado a nuestra postura, explicando a las familias lo que queríamos y las mejoras que queremos para sus hijos. Algún día han estado manifestándose en la puerta del colegio".