El rap de Arkano y la música emergente se dan cita en “La Veu Jove” de Gandia: El ganador actuará en la Fira i Fetes 2026

Gandia vuelve a apostar por el talento musical emergente con la celebración de la segunda edición de “La Veu Jove”, un concurso impulsado por el Consell dels Joves de Gandia con el apoyo del departamento de Juventud del Ayuntamiento de Gandia, que se enmarca dentro de la programación del Día Internacional de la Juventud.

El concurso está abierto a solistas y grupos musicales de cualquier estilo. En el caso de los grupos, al menos una de las personas integrantes deberá tener entre 16 y 35 años. Asimismo, todas las candidaturas deberán acreditar algún vínculo con Gandia o la Safor, ya sea residencia, estudios, trabajo o actividad cultural. Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas desde el 11 de junio hasta el 15 de julio de 2026.

Tras una fase de selección previa, las propuestas finalistas actuarán en directo el próximo 8 de agosto, a las 20 horas, en un escenario instalado en la Alqueria Laborde, sede del Consell dels Joves de Gandia.

Una de las principales novedades de esta edición será la participación del reconocido rapero Arkano, como miembro del jurado. Según ha explicado Pablo Sousa, tesorero de la entidad, el jurado valorará aspectos como la calidad musical, la originalidad, la presencia escénica, la coherencia del proyecto artístico y el mensaje de las letras.

También se tendrá en cuenta el uso del valenciano y el vínculo con Gandia y la Safor. La propuesta ganadora obtendrá como premio la oportunidad de actuar como telonero en uno de los conciertos principales de la Fira i Festes de Gandia 2026, una experiencia que permitirá a los artistas formar parte de la programación cultural de la ciudad y actuar delante de un público amplio.

Las personas interesadas podrán formalizar su participación a través del formulario disponible en las redes sociales del Consell, así como un QR incluido en el cartel.

La concejala de Juventud, Inma Rodríguez, ha destacado la apuesta municipal por este tipo de proyectos para fomentar la creatividad y ofrecer oportunidades reales a la juventud. “Desde el ayuntamiento estamos impulsando, a través de este concurso, un espacio para que los mejores talentos de la ciudad y de la localidad puedan desarrollarse y darse a conocer”, ha señalado.

La concejala también ha recordado el éxito de participación de la primera edición y ha subrayado que algunos de los grupos participantes “ya forman parte de festivales y de la vida cultural de nuestro entorno”, un hecho que confirma, en sus palabras, que este tipo de iniciativas "son un trampolín fantástico para los jóvenes”.

Por su parte, el presidente del Consell dels Joves de Gandia, Cristian Trotonda, ha explicado que el objetivo principal del certamen es “dar visibilidad y una oportunidad real al talento musical joven de Gandia y de la comarca”.

El Conell dels Joves también ha puesto en valor la imagen gráfica de la edición, una obra de la ilustradora Kim Torres, responsable de la identidad visual de la anterior edición. Con una estética urbana y llena de color, el cartel acompaña una iniciativa que pretende consolidarse como una plataforma de referencia para descubrir, impulsar y dar voz a nuevos talentos musicales de la localidad.

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La organización anima a los grupos y solistas jóvenes a participar en el concurso e invita a la ciudadanía a asistir a la final del 8 de agosto y disfrutar de una jornada dedicada a la música, la cultura y la juventud.