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La UE Tavernes de la Valldigna mantiene el bloque principal del primer equipo para el curso 2026-2027 en la Lliga Comunitat

La directiva formaliza otra tanda de renovaciones que ya llega a 16 para el proyecto que dirigirá el nuevo técnico Carlos Sapiña

Futbolistas renovados y directivos de la UE Tavernes, en el acto de este miércoles

Futbolistas renovados y directivos de la UE Tavernes, en el acto de este miércoles / Pepe Juan

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Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

La UE Tavernes de la Valldigna apuesta, un año más, por la continuidad. Es decir, el primer equipo vallero va a mantener el bloque de futbolistas que tan buenos resultados le ha dado en la pasada temporada.

Esta semana ha habido una nueva tanda de renovaciones: Joan Brines, Aarón Acevedo, Marc Talens, Álex Magraner (Moreno), Román Palero, Marc Gómez del juvenil, Erik Martínez y Jorge Seral.

Continuidad

Todos ellos han estado acompañados en acto por el vicepresidente de la entidad, Salva Talens, y el presidente, Toni Hernández, que están siendo los encargados de confirmar las renovaciones y los fichajes.

De esta manera, ya son 16 los jugadores que han renovado por la UE Tavernes, que estarán a las órdenes del nuevo técnico, Carlos Sapiña.

Bajas

También se ha sabido esta semana que causan baja por diversos motivos los jugadores Héctor, que ficha por el Olímpic de Xàtiva; Sabater (UD Alzira) Nico Cháfer (CF Gandia) Kai y Corbalán, este último por cambio de residencia.

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El capítulo de salidas de futbolistas aún no está cerrado ni, por supuesto, el de posibles incorporaciones tras anunciarse la primera, la del delantero Carles Boscà, procedente del CF Promeses Sueca.

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