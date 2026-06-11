La UE Tavernes de la Valldigna mantiene el bloque principal del primer equipo para el curso 2026-2027 en la Lliga Comunitat
La directiva formaliza otra tanda de renovaciones que ya llega a 16 para el proyecto que dirigirá el nuevo técnico Carlos Sapiña
Pepe Juan
La UE Tavernes de la Valldigna apuesta, un año más, por la continuidad. Es decir, el primer equipo vallero va a mantener el bloque de futbolistas que tan buenos resultados le ha dado en la pasada temporada.
Esta semana ha habido una nueva tanda de renovaciones: Joan Brines, Aarón Acevedo, Marc Talens, Álex Magraner (Moreno), Román Palero, Marc Gómez del juvenil, Erik Martínez y Jorge Seral.
Continuidad
Todos ellos han estado acompañados en acto por el vicepresidente de la entidad, Salva Talens, y el presidente, Toni Hernández, que están siendo los encargados de confirmar las renovaciones y los fichajes.
De esta manera, ya son 16 los jugadores que han renovado por la UE Tavernes, que estarán a las órdenes del nuevo técnico, Carlos Sapiña.
Bajas
También se ha sabido esta semana que causan baja por diversos motivos los jugadores Héctor, que ficha por el Olímpic de Xàtiva; Sabater (UD Alzira) Nico Cháfer (CF Gandia) Kai y Corbalán, este último por cambio de residencia.
El capítulo de salidas de futbolistas aún no está cerrado ni, por supuesto, el de posibles incorporaciones tras anunciarse la primera, la del delantero Carles Boscà, procedente del CF Promeses Sueca.
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