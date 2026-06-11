La videovigilancia y los avisos vecinales permiten sancionar vertidos ilegales en el Real de Gandia

La colaboración ciudadana, la Policía Local y el sistema de videovigilancia han permitido localizar a los autores de varios vertidos en los contenedores del Real de Gandia.

Coom informó Levante-EMV, el consistorio denunció hace unos días a través de sus redes sociales la elevada presencia de basura y trastos viejos fuera de los contenedores. El ayuntamiento hacía un llamamiento a la ciudadanía para "mantener el pueblo limpio".

Ahora han dado un paso más con la identificación y denuncia de las personas infractoras. Como señala el consistorio a través de un comunicado, las actuaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas han permitido detectar varios comportamientos que incumplen la normativa municipal, como el abandono de residuos fuera de los contenedores, el depósito de enseres, restos de obras y otros materiales no autorizados en espacios destinados a la recogida de residuos, un hecho que generó situaciones que afectan a la limpieza, la imagen del municipio y la correcta prestación de los servicios públicos.

Trabajo de identificación

El alcalde de la localidad, Gustavo Mascarell, ha agradecido el trabajo llevado a cabo para la identificación de los infractores. En sus palabras, "los avisos realizados por vecinos y vecinas, junto con las tareas de seguimiento e investigación efectuadas por los agentes, han permitido tramitar las correspondientes denuncias por estas conductas incívicas”.

Señalan que las personas identificadas ya han sido denunciadas y los expedientes sancionadores seguirán su tramitación conforme a la normativa vigente. El consistorio, a su vez, recuerda que el abandono incontrolado de residuos y el uso incorrecto de los contenedores pueden implicar importantes sanciones económicas.

A través de estas actuaciones, el ayuntamiento reafirma, en sus palabras, "el compromiso con la limpieza, la convivencia y el respeto al medio ambiente". Además, hace un llamamiento a toda la población para que haga un uso responsable de los contenedores y de los servicios municipales.

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El consistorio mantendrá los controles, las labores de vigilancia y las actuaciones de la Policía Local para prevenir nuevas infracciones y garantizar que la localidad continúe siendo un municipio limpio, cuidado y respetuoso con su entorno.