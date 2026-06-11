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Desde visitas nocturnas hasta experiencias gastronómicas: El Palau Ducal dels Borja de Gandia anuncia su programación especial para este verano

La agenda incluirá también actividades familiares para los más pequeños, así como una sesión de cine de autor

Palau Ducal dels Borja en Gandia

Palau Ducal dels Borja en Gandia / Levante-EMV

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Ainhoa Ferrando

Gandia

Salas por descubrir, admiración artística y degustación de calidad, el Palau Ducal dels Borja presenta su programación especial para este verano, una iniciativa que, además de mantener sus actividades diarias, amplía su agenda con experiencias gastronómicas, actividades infantiles y visitas especiales con vermut.

Para los amantes de la historia, los martes y viernes, a partir del 3 de julio, a las 20:30 h, se ofrecerán visitas nocturnas, una oportunidad para descubrir las estancias más desconocidas del Palau Ducal.

Además, este año incorporarán una novedad: Barroc i Vermut, una visita guiada centrada en los grandes salones del palacio, expositores del barroco valenciano como el salón de Àguiles y la impresionante Galeria Daurada. El recorrido terminará en la terraza, donde los asistentes podrán admirar las pinturas y los murales de la fachada mientras degustan de un vermut acompañado de una tapa. La actividad tendrá lugar los jueves, 16, y 30 de julio; 13 y 27 de agosto y el 3 y 10 de septiembre, a las 20 horas.

El Tast de la Duquesa continuará este año para ofrecer a los visitantes las mejores cenas en el patio de Armas, donde podrán degustar cinco cervezas artesanales acomapañadas por cinco platos. Una experiencia gastronómica que tendrá lugar los días 6 y 20 de julio y el 3 y 17 de agosto, a las 21 horas.

Para la diversión de los más pequeños, el Palau Ducal presenta La Cavalleria del Ducat, una actividad donde deberán demostrar sus aptitudes para convertirse en un miembro de la caballería de los duques. La actividad tendrá lugar los jueves 9 y 23 de julio y 6 y 20 de agosto, a las 19 horas.

Los miércoles de julio y agosto será el turno del Palaudiovisual, una sesión de películas de autor en versión original y subtitulada que se podrá disfrutar a partir de las 22 horas en el patio de Armas, donde los asistentes podrán estar cómodamente recostados en una hamaca.

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Además de estas actividades especiales de verano, el Palau Ducal mantendrá su horario habitual de lunes a domingo, donde los visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas, con audioguía y actividades familiares.

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