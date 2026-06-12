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Adiós al humo en Bellreguard: la localidad se suma a la red de Playas Sin Humo de la Comunitat Valenciana

La iniciativa busca sensibilizar y contribuir en la conservación de un espacio público saludable y respetuoso con el medio ambiente

Playa de Bellregurad

Playa de Bellregurad / Levante-EMV

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Ainhoa Ferrando

Gandia

La playa de Bellreguard suma un nuevo reconocimiento para este verano. Este año, se incorpora a la red de Playas Sin Humo de la Comunitat Valenciana, para promover espacios más saludables, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar hábitos de vida saludables, proteger el entorno natural y reducir los residuos de la playa, promover espacios de convivencia más saludables para toda la ciudadanía, así como favorecer conductos responsables que sean ejemplos para las nuevas generaciones.

Bandera Bellreguard

Bandera Platges Sense Fum / Levante-EMV

El consistorio recalca que la acción no tiene una finalidad “sancionadora, sino de sensibilización y responsabilidad, invitando a todas las personas usuarias de la playa a contribuir en la conservación de un espacio limpio, saludable y agradable para todos". Además, señalan que siguen "trabajando por una playa de calidad, sostenible y comprometida con el bienestar de las personas”.

David Torres, concejal de Turismo de Bellreguard, ha explicado que con esta adhesión “reafirmamos nuestro compromiso con la salud de las personas, la protección del litoral y la concienciación ciudadana sobre los efectos del tabaco y de los residuos que genera”.

Acciones para promover la concienciación

Bellreguard no es el único municipio que apuesta por la sostenibilidad y el impacto en el medio ambiente. Como informó este diario, varias localidades también se han sumado al impacto de nuevas iniciativas. Un grupo de voluntarios organizó una jornada de limpieza en la playa de Piles y, con ello, lograron retirar 13 kilos de plásticos, 2,5 kg de papel y cartón, y 0,5 kg de otros residuos, con el fin proteger la biodiversidad.

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Asimismo Gandia no se queda atrás, pues ha recibido recientemente su cuadragésima Bandera Azul consecutiva para la playa Norte, un distintivo que, en palabras de la concejala de Turismo, Balbina Sendra, "acredita la calidad del agua, del entorno y la sostenibilidad de nuestras playas". Un hito que ha consolidado a la ciudad como uno de los referentes turísticos y medioambientales del litoral español. 

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