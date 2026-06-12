La alta demanda acelera el alquiler en Gandia: un piso solo dura diez días en el mercado
Las inmobiliarias de la ciudad alertan del aumento de la competencia para arrendar una vivienda mientras crecen los requisitos de los propietarios y se reduce la oferta disponible: «Es complicadísimo»
Alquilar un piso en Gandia es cada vez más complicado. La elevada demanda y la escasez de oferta provocan que los inmuebles disponibles desaparezcan del mercado en cuestión de días e, incluso, de horas. Esta situación ha comportado una transformación del mercado inmobiliario y, por lo tanto, obliga a muchas personas a ampliar su radio de búsqueda para encontrar una vivienda.
Ante esta realidad, numerosos vecinos optan por trasladarse desde València hasta la capital de la Safor, ya que disponen de una oferta residencial más asequible y, a su vez, por las buenas conexiones con el ‘cap i casal’, que permiten compatibilizar la residencia en la ciudad con el trabajo o la actividad diaria en València. Actualmente, la ciudad dispone de alrededor de 300 inmuebles en alquiler, según un conocido portal inmobiliario de internet, aunque la cifra varía prácticamente a diario.
El incremento de la demanda tensiona todavía más el mercado del alquiler y hace que encontrar vivienda resulte cada vez más difícil. Las inmobiliarias viven esta situación en primera línea. “Es complicadísimo. El teléfono no deja de sonar y debes invertir mucho tiempo en gestionar este tema”, señala el presidente de la Asociación Inmobiliaria MLS Gandia, Javier Rocher.
En la mayoría de los casos, una operación de alquiler puede cerrarse en apenas diez días, aunque el proceso se alarga cuando los propietarios incorporan requisitos más específicos. Según explica Rocher, la rapidez con la que se cierran las operaciones y el volumen constante de consultas reflejan un mercado cada vez más competitivo y con menos margen para quienes buscan arrendar una vivienda.
El presidente de la asociación apunta que las condiciones que fijan muchos propietarios “dificultan todavía más la situación”, ya que, en ocasiones, establecen criterios que van más allá de disponer de un empleo estable o una nómina. “En muchos casos, piden que no haya mascotas, que sean una pareja estable o que no tengan hijos. Es comprensible su situación, pero a nosotros nos dificulta el trabajo”, explica.
Amplio abanico
Rocher recalca que, al disponer de un amplio abanico de candidatos entre los que elegir, los propietarios son cada vez “más exquisitos a la hora de escoger”, una circunstancia que también complica el trabajo de las inmobiliarias. A ello se suma que, especialmente en las ofertas publicadas en internet, muchos propietarios optan por contratos temporales para después destinar las viviendas al alquiler turístico durante los meses de verano.
“Nosotros somos unos simples intermediarios, pero muchas veces las personas interesadas descargan la ira en nosotros y somos los que quedamos mal, cuando realmente no podemos hacer nada”, lamenta el presidente de la Asociación Inmobiliaria MLS Gandia.
En los casos más complejos, una operación puede tardar entre un mes y un mes y medio en cerrarse. El responsable inmobiliario insiste en que estos procesos requieren un trabajo adicional porque es necesario analizar cada una de las condiciones impuestas.
Pese a ese trabajo, destaca que una parte importante de los propietarios trabaja con compañías aseguradoras que actúan como filtro previo del perfil del inquilino, por lo que estas realizan una primera selección y agilizan, así, parte del proceso de validación.
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