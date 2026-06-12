Roger Bellido comparte "Records i Minerals", su canción más personal inspirada en Tavernes de la Valldigna

Tras años de experiencias y una búsqueda creativa, el artista valenciano Roger Bellido acaba de sacar su disco "Esta vida se CoMpLiCa”, un álbum que pretende conectar a toda una generación que observa cómo la vida cuenta con buenos y malos momentos y, por lo tanto, "hay que aprender sobre la marcha a vivir entre la ambición y el desencanto, entre la nostalgia y la euforia del presente, entre la fragilidad y la aparente fortaleza de la juventud".

La canción más personal del disco

Dentro de este álbum, se encuentra la canción más personal del artista. Como él mismo explica, se trata de “Records i Minerals”, la única melodía en valenciano que transporta directamente a los veranos en familia durante la infancia y la adolescencia en la playa de Tavernes de la Valldigna.

La letra cuenta la historia de dos niños que están en la playa, que crecen y siguen en el mismo sitio, al tiempo que observan a otros niños que les recuerdan a ellos. La historia describe ese intercambio generacional tan especial que ocurre en las playas del pueblo, donde los amigos de diferentes edades, hijos, padres y abuelos se sientan juntos para conversar y disfrutar de su lugar de “sombrillas” en la arena.

Al mismo tiempo, se establece un paralelismo entre el amor y el mar, un lugar donde, como él relata, "refugiarse, que limpia heridas, pero que inevitablemente se lo lleva todo con el paso del tiempo: los recuerdos y las casas que están muy cerca".

El artista, a su vez, critica "el desastre urbanístico y climático" a través de una metáfora sobre el desgaste del paso del tiempo, debido a la reducción de arena en las playas y el derrumbe de terrazas, como ocurrió recientemente en Tavernes y en otras playas de la zona tras el paso del temporal Harry.

Playa de la zoa de la Safor / Levante-EMV

La producción de Pol Aznar, compositor y productor catalán del Maresme, que desde el primer momento comprendió la traducción de la letra, ha conseguido un sonido “mediterráneo” con un ritmo folk de guitarras acústicas.

Estos elementos convierten “Records i Minerals” en una canción nostálgica, pero animada, idílica para escuchar durante una puesta de sol o un viaje en coche con las ventanas bajadas mientras suena en la radio.

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Roger Bellido, un artista emergente

Roger Bellido es un artista valenciano de 24 años con una trayectoria prometedora y que con su música acumula más de 2,5 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Su estilo se caracteriza por una mezcla de influencias que abarcan desde el indie y el pop-rock hasta el rap melódico y el urbano. Desde sus primeros trabajos, ha destacado por sus letras cuidadas, personales e introspectivas, centradas en las relaciones, en las dudas generacionales y el crecimiento personal.