Carles Caselles, excantante de la banda de Pego Smoking Souls, actúa este sábado en el Marquesa Concerts
Presentará su nuevo alter ego, Romàntic Dimoni, en el jardín de la Casa de la Cultura de Gandia
La música en valenciano será este sábado la protagonista del penúltimo concierto del ciclo Marquesa Concerts, en el jardín de la Casa de Cultura de Gandia, con Romàntic Dimoni, el nuevo proyecto del cantante Carles Caselles, exlíder de la banda pegolina Smoking Souls.
Caselles hace un giro de guion necesario y valiente para dar vida a unas creaciones donde el post-punk anglosajón convive con una dulzura melódica casi artesanal.
Romàntic Dimoni, este nuevo alter ego, supone una trinchera emocional donde el artista se despoja de su pasado para construir un discurso donde el rock se convierte en un acto de cura, y la lírica, un posicionamiento político.
La actuación de Romàntic Dimoni está prevista a las 21.30 horas y las entradas pueden adquirirse en la Casa de Cultura y en la web "vivatickes.es", al precio de 10 euros y 8 euros con Carnet Jove o de Pensionista.
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