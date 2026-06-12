La cuarta edición de Tasta Gandia ya está en marcha

La cuarta edición de la feria gastronómica Tasta Gandia, que se celebra en el Moll dels Borja hasta el próximo 13 de junio, ya ha abierto sus puertas a todos los vecinos, turistas y curiosos que quieran acercarse a este espacio.

Esta cita, ya consolidada en el calendario local, reúne restaurantes, profesionales del sector, productores y distribuidores de la localidad con el objetivo de poner en valor la riqueza culinaria del territorio y fomentar el consumo de productos de proximidad.

Los visitantes podrán disfrutar a lo largo de estos días de una amplia oferta de propuestas gastronómicas a través de diferentes stands, así como de música en directo, showcookings -cocina en vivo en el que un cocinero prepara los platos frente a los comensales-, degustaciones y catas que acercarán al público la excelencia de la cocina local, con especial protagonismo para la fideuà de Gandia, los productos del mar y la cocina valenciana tradicional y contemporánea.

Showcooking, cocina en directo en la cuarta edición de Tasta Gandia / Natxo Francés

Como principal novedad de esta edición, Tasta Gandia incorpora un espacio dedicado a la literatura gastronómica, que contará con la participación de autores y chefs que ofrecerán firmas de libros y encuentros con los asistentes. Una iniciativa que pretende reforzar el vínculo entre la cultura y la gastronomía con el fin de ampliar la experiencia de los visitantes.

El alcalde de Gandia, Jose Manuel Prieto, la concejala de Turismo, Balbina Sendra, y otros miembros de la corporación municipal acudieron a la inauguración que se celebró este jueves 11 de junio. Balbina Sendra, concejala de Turismo, ha puesto en valor esta feria, que se enmarca dentro de una inmensa tarea de promoción gastronómica que se desarrolla durante todo el año y que, recientemente, ha permitido a Gandia incorporarse en el Club de Producte Saborea España. En sus palabras, “continuaremos trabajando para posicionar a la ciudad como una destinación de referencia tanto a escala nacional como internacional”.

Más de 50 ediciones de fideuà

La feria no es el único evento que se ha llevado a cabo esta semana para promocionar la oferta turística y gastronómica del municipio, ya que el Moll dels Borja acogió este miércoles el 51º Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia. La cita reunió a cocineros de distintos continentes, que compitieron por elaborar la mejor fideuà.

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Concursantes del certamen / Saray Fajardo

En esta edición, la chef del Restaurante Casa Repinaldo de Candás (Asturias), Felisa Espinosa, se alzó con el emblemático Collar de Santa Isabel en la capital de la Safor. Un logro que, para la triunfadora internacional, ha sido todo un sueño: “Todavía no asimilo haber ganado este premio tan extraordinario. Sigo sin creerme que me hayan dado ese reconocimiento, el más importante de mi vida hasta la fecha”.