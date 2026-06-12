Enguix pasa revista a los proyectos del Pla Obert d'Inversions en Oliva y exhibe buena sintonía con Pastor

La vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, visitó este viernes Oliva con el fin de conocer de primera mano algunos de los proyectos financiados en el marco del Pla Obert d'Inversions, que en la ciudad suman 2,6 millones de euros, 655.000 euros más que en la pasada legislatura, pero también tuvo la deferencia de quedarse a la Gala de l'Esport, que la ciudad celebra esta noche en el marco de la Fira i Festes.

La primera parada en su "tour" fue el complejo deportivo municipal, donde Enguix fue recibida por la alcaldesa, Yolanda Pastor, y algunos concejales de su gobierno. Ambas mandatarias exhibieron una buena sintonía, que se refleja tanto en lo personal como en lo político. Enguix destacó “la gran apuesta que está haciendo Oliva por el deporte y el ciclo del agua, servicios muy importantes para la ciudadanía”.

Tanto las instalaciones deportivas como las mejoras en redes de abastecimiento y alcantarillado son dos de los ámbitos que incentiva en Oliva el área de Cooperación que dirige Enguix a través del Pla Obert. La vicepresidenta comprobó que el ayuntamiento va a destinar casi la totalidad de los recursos del Pla Obert a la mejora de estas infraestructuras “prioritarias para la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, aseguró la alcaldesa.

Yolanda Pastor y Natàlia Enguix iniciaron en el polideportivo el recorrido por las distintas obras que tiene en marcha el municipio. Allí, la alcaldesa mostró a la vicepresidenta la nueva pista de patinaje y hockey construida con fondos provinciales, la primera de las actuaciones enmarcadas en el Pla Obert, con un presupuesto de 156.412 euros, que dará paso a la ejecución del resto de proyectos a partir de este mismo verano.

“Después de acabar la pista vamos a cambiar el techo de la piscina cubierta y a realizar otras mejoras en el polideportivo, con actuaciones en la pista de atletismo, la de voleibol, la sustitución del césped del campo de fútbol y nueva iluminación para ganar en eficiencia energética”, explicó la alcaldesa. Enguix, por su parte, destacó la importancia de “tener un plan de inversiones que te permite planificar y ejecutar mejoras relevantes como la renovación de todo un polideportivo, con la posibilidad de practicar más deportes”.

Reparación del alcantarillado

La alcaldesa de Oliva avanzó que "todas las obras que nos quedan por ejecutar con el dinero del Pla Obert estarán acabadas antes de finalizar la legislatura el año que viene”.

Una de esas grandes actuaciones, la principal junto a la renovación de la zona deportiva, es la reparación del alcantarillado en las calles del entorno de Calixte III, donde es visible el mal estado de los elementos urbanos, en especial los pavimentos. El proyecto que tiene preparado el Ayuntamiento de Oliva y que se pondrá en marcha en breve contempla las mejoras en el alcantarillado y la adecuación del pavimento en las calles afectadas, una actuación que entra en el ámbito del ciclo integral del agua que incentiva la Diputación, financiando al cien por cien los proyectos.

La vicepresidenta Enguix puso en valor “la responsabilidad que están demostrando los alcaldes y alcaldesas, en este caso Yolanda, a la hora de decidir bien las inversiones que necesitan sus pueblos, teniendo en cuenta cuestiones como las redes de agua y depuración, que no son obras muy llamativas pero sí básicas para la habitabilidad de nuestros pueblos”. El resto del Pla Obert en Oliva está reservado para mejoras en caminos rurales y agrícolas.

Sant Roc y Hort de Palau

Antes de dirigirse al Centre Polivalent para asistir a la Gala de l’Esport Natàlia Enguix visitó otros enclaves del municipio donde se han realizado inversiones provinciales. La primera parada fue la iglesia de Sant Roc, donde están en marcha las obras de restauración de la pintura y la recolocación del revestimiento cerámico en el transagrario de la Capilla del Cristo, una actuación con un valor total de 93.000 euros subvencionada por la Diputación a través del Arzobispado, y que incluye la adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente para dotar a la capilla de nueva iluminación.

Visita a la iglesia de Sant Roc. / Levante-EMV

El transagrario se encuentra cerrado al público para estar pendiente de restauración. Por este motivo, es la parte más desconocida del templo de Santo Roc. Con su restauración y apertura al público, Oliva incrementará considerablemente su patrimonio histórico y artístico. La capilla es una auténtica joya barroca que se acerca al clasicismo romano, construida entre los años 1725 y 1749.

Por otra parte, en el antiguo colegio Hort de Palau, el Ayuntamiento de Oliva ha habilitado nuevas dependencias municipales con una partida superior a 600.000 euros perteneciente a anteriores planes de inversiones de la Diputación. Tras completar la reforma, el consistorio que dirige Yolanda Pastor dispone de un nuevo espacio de atención ciudadana que permite a las arcas locales ahorrar en el alquiler de inmuebles.

Este edificio, que también está operativo desde finales de 2025, acoge en la actualidad los departamentos de ADL, Recursos Humanos, Educación, Contratación e intervención-Tesorería. Esta obra ha sido muy importante para la Administración local, puesto que ha permitido centralizar en un único edificio diferentes departamentos administrativos, mejorando así la atención a la ciudadanía, y también acabar con los alquileres de inmuebles, que suponían un coste de más de 90.000 euros anuales para las arcas municipales.

Segunda visita institucional

La de este viernes ha sido la segunda visita de la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, a Oliva. La primera tuvo lugar en agosto de 2023, el primer año de la legislatura con Projecte Oliva en el gobierno local. Enguix fue recibida en el ayuntamiento por la alcaldesa, Yolanda Pastor, firmó en el Libro de Honor y Pastor le hizo los regalos protocolarios. Se abordaron proyectos como la carretera Oliva-Piles, la subvenciones a las fiestas de Moros i Cristians, o la rehabilitación del Teatre Olímpia.

La cubierta de la piscina será remodelada. / Levante-EMV

La sintonía personal es evidente, pero también la política. Ambas pertenecen a partidos independientes y Pastor está muy implicada en el proyecto de la Unión Municipalista, la confederación que aglutina a partidos locales y agrupaciones de electores, y que podría plantar batalla en las próximas elecciones autonómicas. Enguix la coordina a nivel provincial y Pastor lo hace en el partido judicial de Gandia, según la estructura de la que por ahora se ha dotado esta plataforma.