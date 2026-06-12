El equipo del Campus de Gandia de la UPV sube al podio en la Huawei ICT Competition con su proyecto de IA aplicada a la logística portuaria

El talento de los alumnos del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) vuelve a destacar en el mapa internacional. El proyecto Advanced EPSG, desarrollado por estudiantes, ha conseguido el tercer premio en la categoría de Innovación de la Huawei ICT Competition, una de las competiciones universitarias más prestigiosas del ámbito tecnológico.

El equipo, que representó a la UPV en la final celebrada del 3 al 5 de junio en Shenzhen (China), estuvo integrado por Mario Climent Jiménez, estudiante del Grado en Tecnologías Interactivas; Renato Kafure Cavalcante, del Doble Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen y Comunicación Audiovisual; y ZhangTian «Álex» Liang, estudiante del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro proyecto ante jurados internacionales, competir con equipos de altísimo nivel y demostrar que una idea desarrollada desde el ámbito académico puede tener una aplicación real en un sector tan importante como el portuario”, señala Alex.

El reconocimiento llega tras meses de trabajo dedicados al desarrollo de VirtualDoors, una solución basada en inteligencia artificial para optimizar la gestión del tráfico de camiones en entornos portuarios.

El proyecto ha contado además con la tutorización del profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, José Marín-Roig.

En la categoría de Innovación de la Huawei ICT Competition se premian proyectos capaces de resolver problemas reales mediante tecnologías avanzadas, valorando especialmente su originalidad, viabilidad e impacto potencial. Según explica Renato, “el jurado destacó el carácter innovador de VirtualDoors, así como su aplicación directa a los retos logísticos del sector portuario.”

La propuesta plantea transformar los accesos a los puertos en sistemas inteligentes capaces de tomar decisiones en tiempo real. Para ello, incorpora modelos de inteligencia artificial que analizan el tráfico, anticipan congestiones y redistribuyen dinámicamente el flujo de vehículos mediante la coordinación de distintos puntos de acceso y la adaptación de la señalización.

Recepción por parte del director del Campus, Vicenç Almenar. / Levante-EMV

El proyecto comenzó a desarrollarse tras la creación de Advanced EPSG en 2024, con el objetivo de impulsar soluciones tecnológicas vinculadas al concepto SmartPort y mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias.

Proyección internacional

El jurado de la competición reconoció la calidad técnica y el potencial de VirtualDoors con la concesión del tercer premio global en la categoría de Innovación. “Este reconocimiento supone una validación muy importante de nuestra idea”, afirman desde Advanced EPSG.

Ahora, “queremos mejorar la parte técnica, reforzar la simulación, avanzar en el prototipo y seguir explorando posibles colaboraciones con instituciones y empresas vinculadas a la logística portuaria. También nos gustaría que el proyecto pudiera evolucionar hacia una iniciativa con recorrido real, incluso como base para una futura start-up”, adelanta Mario.

Actualmente, Advanced EPSG está formado por 23 estudiantes de diferentes titulaciones del Campus de Gandia. El equipo trabaja en proyectos relacionados con la inteligencia artificial, la ingeniería de software, los sistemas distribuidos y las telecomunicaciones, con un enfoque multidisciplinar orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas.

El tercer premio mundial en la categoría Innovación de la Huawei ICT Competition, alcanzado por Advanced EPSG, supone un importante reconocimiento al trabajo realizado por el equipo y refuerza el papel de la UPV y de su campus en Gandia como espacios de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica con proyección internacional.