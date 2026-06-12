El Gandia Arena ya se encuentra al 20 % de su ejecución y avanza como recinto para el deporte y los grandes eventos

Las obras del futuro pabellón Gandia Arena, que empezaron en noviembre de 2025, en la playa, avanzan según el previsto y ya han llegado cerca del 20 % de ejecución. Así lo anunció el jueves el alcalde, José Manuel Prieto, durante una visita realizada a los trabajos junto con el presidente del Consejo Superior de Deportes y secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien reiteró el apoyo de su institución a una infraestructura "llamada a convertirse en un referente deportivo y de acontecimientos de gran formato".

Prieto y Uribes estuvieron acompañados por los regidores Jesús Naveiro y Elena Moncho, la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, así como técnicos municipales y responsables de la empresa constructora.

Durante la visita Rodríguez Uribes expresó la “gran satisfacción” del Consejo Superior de Deportes al comprobar el avance de un proyecto que calificó de “extraordinario” y con el cual el organismo mantiene un firme compromiso. El secretario de Estado destacó que el futuro pabellón permitirá acoger competiciones nacionales e internacionales de disciplinas como el balonmano o el baloncesto, además de convertirse en una instalación moderna al servicio de la ciudadanía.

Así mismo, puso en valor el carácter integral de la iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Gandia con la colaboración de diferentes administraciones y entidades académicas, entre ellas la Universitat Politècnica de València. “Conceptualmente no se puede pensar mejor. Es una oportunidad fantástica para los jóvenes de Gandia, que podrán disfrutar de unas instalaciones modernas en un entorno privilegiado junto a la playa y el campus universitario”, señaló.

Prieto explicó que Gandia Arena nace con una doble vocación. Por un lado, dar respuesta a las necesidades de los clubes y deportistas locales, que dispondrán de un espacio moderno, versátil y adaptado a las exigencias actuales. Por otro lado, posicionar la ciudad como sede de grandes competiciones y acontecimientos capaces de atraer visitantes durante todo el año.

En este sentido, señaló que la primera fase del pabellón, una vez finalizada, permitirá que la instalación sea plenamente operativa para albergar competiciones nacionales y acontecimientos deportivos de primer nivel, además de convertirse en un espacio preparado para acoger conciertos, espectáculos y otras actividades culturales de gran formato.

“El Gandia Arena es una infraestructura pensada para transformar oportunidades en riqueza y actividad para la ciudad. Nos permitirá acoger acontecimientos que hoy no podemos recibir por falta de un recinto adecuado y supondrá un importante impulso para sectores como el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios”, indicó.

El alcalde avanzó que el sector turístico ya trabaja de manera coordinada con el ayuntamiento para diseñar futuras operativas vinculadas a la celebración de acontecimientos deportivos y culturales. El objetivo es aprovechar el potencial de la nueva instalación para atraer visitantes y generar impacto económico durante todo el año, contribuyendo además a la desestacionalización de la actividad turística.

Prieto también incidió en la planificación económica del proyecto, y destacó que el ayuntamiento ha optado por un modelo de ejecución responsable y realista. “Hemos planteado una infraestructura ambiciosa, pero con los pies a tierra. Hemos comprometido únicamente aquello que podemos financiar y ejecutar, garantizando la viabilidad del proyecto sin comprometer la economía municipal ni hipotecar el futuro de la ciudad”, señaló.

Finalmente, el alcalde agradeció la implicación de todas las administraciones y entidades colaboradoras que han hecho posible el proyecto y tuvo palabras de reconocimiento para José Manuel Rodríguez Uribes por su apoyo continuado en la ciudad. “Siempre que hemos acudido al Consejo Superior de Deportes hemos encontrado colaboración y compromiso. Ese apoyo ha sido fundamental para continuar mejorando nuestras instalaciones deportivas y para hacer realidad proyectas estratégicos como lo Gandia Arena”, concluyó.

Tres fases

El Gandia Arena cuenta con una inversión prevista de 18,5 millones de euros, distribuida en tres fases. La primera, actualmente en ejecución, dispone de una dotación de 8,5 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. La segunda y la tercera fase contemplan inversiones de 5 millones de euros cada una.

La financiación del proyecto cuenta con la participación de diferentes administraciones y entidades colaboradoras. Entre ellas destaca la aportación de 3,2 millones de euros realizada por la Generalitat, comprometidos durante el anterior Consell presidido por Ximo Puig, además de la colaboración de la Diputación de València y otras entidades que se incorporarán próximamente al proyecto.

Una vez finalizada la primera fase el pabellón será plenamente utilizable en su planta baja, permitiendo la celebración de competiciones deportivas y grandes acontecimientos. El recinto dispondrá inicialmente de una capacidad para más de 1.300 espectadores sentados y hasta 4.000 personas de pie.

El nuevo pabellón será tres veces más grande que el actual del polideportivo municipal. La instalación contará con una pista central de 32,10 por 57,30 metros, preparada para albergar una cancha longitudinal de fútbol sala y balonmano, además de tres pistas transversales de baloncesto.

De forma paralela la Diputación acomete obras de ampliación en la carretera CV-605, conocida también como Natzaret-Oliva, que servirán también para liberar de camiones el Grau de Gandia y enlazar con el Gandia Arena y con el futuro ecocámping Ohai Gandia.