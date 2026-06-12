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Gandia conmemora el Día Internacional de la Lengua de Signos con un gesto simbólico de concienciación y apoyo a la inclusión

Durante el acto, se ha puesto en valor la lengua de signos como una lengua natural, viva y completa, fundamental para garantizar la comunicación y la participación social

Conmemoración del Día Internacional de la Lengua de Signos en Gandia

Conmemoración del Día Internacional de la Lengua de Signos en Gandia / Natxo Francés

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Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia ha conmemorado hoy el Día Internacional de la Lengua de Signos. Y lo ha hecho en un acto institucional que ha contado con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, miembros de la corporación municipal y la ciudadanía.

Durante el evento, se ha procedido a la lectura de una declaración institucional y a la colocación de una pancarta en el balcón del ayuntamiento, como gesto simbólico de concienciación y apoyo a la inclusión de las personas sordas y sordociegas.

En el manifiesto, se ha puesto en valor que las lenguas de signos son lenguas naturales, vivas y completas, fundamentales para garantizar la comunicación, la participación social y el ejercicio lleno de la ciudadanía. Asimismo, se ha recordado el avance que supuso su reconocimiento legal a través de la Ley 27/2007, así como el compromiso recogido en el Estatuto De Autonomía de la Comunitat Valenciana para su protección y promoción.

El ayuntamiento ha reafirmado su compromiso histórico con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, y ha recordado también el acuerdo del plenario adoptado en 2007 para el impulso y promoción de la lengua de signos en el municipio.

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Además, se ha destacado la tarea del tejido local, con especial reconocimiento a la Associació de Persones Sordes de Gandia la Safor (APESORGA), por su contribución en la defensa de los derechos de las personas sordas y la promoción de la lengua de signos de la ciudad y la localidad de la Safor.

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