Medio siglo de escultismo: el Agrupament Escolta Valldigna reúne a generaciones para celebrar sus 50 años en Tavernes de la Valldigna

Tras medio siglo de vida, el Agrupament Escolta Valldigna celebra su medio aniversario de vida con un acto que reunirá a distintas generaciones de scouts para recordar su trayectoria.

El encuentro servirá para rememorar los viejos tiempos, una historia que se remonta al año 1976 cuando Vicent Cardona, -un joven párroco de la parroquia de Sant Josep de Tavernes de la Valldigna situada en el colegio del Patronato-, decide crear un grupo de scouts para promover el conocimiento y fomentar la importancia de la lengua valenciana a los niños del barrio de la localidad.

“Lo que pretendía era dar una opción a aquellos niños. En aquella época, tras el final de la dictadura, había mucha prohibición de la lengua valenciana”, destaca Ximo Mifsud, actual jefe de grupo del Agrupament Escolta Valldigna.

L'Agrupament Escolta Valldigna en los inicios / Levante-EMV

Mifsud describe el grupo como una iniciativa en la que los jóvenes podían reunirse, conocer la cultura valenciana, sus letras y canciones. “Un espacio que para muchos era un poco desconocido”, recalca.

Desde los inicios, la formación estuvo ligada a la acción excursionista y a la defensa de la naturaleza con el fin de vincular estos valores al barrio. Sin embargo, no disponían de muchos medios. “Contábamos con recursos limitados. Buscábamos opciones low cost y muchas veces lo que hacíamos era ir a casa de familiares o conocidos y acampábamos allí”, detalla.

Algunas familias ayudaron a sacar adelante el primer kraal (grupo de monitores) de la agrupación y contribuyeron en el crecimiento de la formación. “Una de las cosas que siempre llevamos los scouts es el comité de padres, que vienen con nosotros para ayudarnos con la comida o la cena, así como la intendencia”, añade.

Nuevas generaciones

Con el paso de los años, la agrupación vivió múltiples cambios. “Hemos tenido momentos buenos y malos”, recuerda. Asimismo, el cambio de normativa también hizo perder la esencia de las actividades. En sus palabras, “ha cambiado mucho la normativa, sobre todo en la forma de cómo afrontar los campamentos de verano, que es el momento en el que más trabajas con los niños. Cuando íbamos de acampada, nos desplazábamos a cualquier zona, hacías un agujero e instalabas letrinas. Ahora te obligan a hacer un plan de evacuación, de mantenimiento del agua o estar conectado a la red pública”.

Acampada de l'Agrupament Escolta Valldigna / Levante-EMV

En la actualidad, el Agrupament Escolta Valldigna se compone de 48 niños, diez monitores y alrededor de 20 padres, que forjan el valor del escultismo - movimiento educativo juvenil para formar a ciudadanos autónomos y participantes-, es decir, el respeto de la naturaleza, conocer el entorno y dejar el mundo lo mejor posible.

Entre sus actividades destacan la limpieza de costas, la participación en la plantación de árboles y la realización de talleres para fomentar la capacidad social de los pequeños. “Pretendemos preservar este mundo lo mejor posible para el día de mañana. Nuestro objetivo es inculcárselo a los niños. Hemos de ser capaces de crear jóvenes que tengan la necesidad de cuidar el planeta”, añade.

Festival de la canción scout de l'Agrupament Escolta Valldigna / Levante-EMV

Un reencuentro que avivará recuerdos

Para rememorar una fecha tan especial, los "ruters"- los componentes más mayores del grupo- del Agrupament Escolta Valldigna han organizado para este sábado, 13 de junio, a las 20:30 horas, en el patio del colegio Sant Josep Patronato, un acto conmemorativo que reunirá a los miembros -kraal y niños- que componen actualmente el grupo scout y a antiguas generaciones, así como autoridades municipales.

El acto contará con un video sorpresa y fotos antiguas para recordar todos estos años con cariño e ilusión. Ximo Mifsud presidirá el encuentro y dará la bienvenida a los asistentes. Asimismo, la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero y la concejala de Juventud, Vicenta Mifsud, -ambas antiguas scouts-, darán un discurso para poner en valor la historia del grupo.

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Para Mifsud, el evento supone un reencuentro especial que recordará todos esos años compartidos junto a sus compañeros. En sus palabras, “es volver a encontrarte con tus 'scouts', amigos que han formado parte del grupo y que, por distintas circunstancias, han tenido que dejarlo o están viviendo fuera. También habrá personas que vendrán expresamente para volver a reunirse con los suyos. Al final, se trata un poco de eso, de reencontrarnos todos y recordar que, de vez en cuando, esto también es una familia", concluye.