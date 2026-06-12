Oliva ya conoce a la corte de honor que acompañará a Alba Cabrera Tur, fallera mayor de 2027: Estas son las elegidas

La Federació de Falles de Oliva ha presentado oficialmente a las jóvenes elegidas para formar parte de la corte de honor de la fallera mayor de 2027, Alba Cabrera Tur. Se da ls circunstancia de que esta misma semana también se han dado a conocer a las integrantes de la corte de honor de la primera fallera mayor de Oliva de la historia.

Todas ellas comparten un aprecio profundo por la fiesta, una larga trayectoria vinculada en el mundo fallero y la ilusión de vivir un ejercicio único junto a la máxima representante. Así, Alba afronta el año con emoción y gratitud, rodeada de un grupo de compañeras que contribuirán a hacer de este ejercicio un recuerdo inolvidable para todas.

Maria Bonazza Morató, de la Falla Conservatori. Tiene 21 años y se incorporó en la fiesta el 2015. A pesar de no haber ocupado ningún cargo representativo, ha participado de manera activa en el día a día de su comisión y ha vivido intensamente cada ejercicio durante esta última década. Recientemente, ha finalizado el ciclo formativo de Grado Superior de Dietética en Jávea.

Aina Perea Alcaraz, de la Falla Conservatori. Tiene 20 años y desde 2016 es miembro de su comisión, donde ha compartido vivencias y tradiciones con sus compañeros. Esta será su estreno en la representación oficial, un ámbito que conoce de cerca gracias a su prima Teresa Borràs, Fallera Mayor de Oliva 2026. Actualmente, estudia el grado en Podología en la Universitat de València.

Esther Costa Serrano, de la Falla Casa d’Alonso, de 24 años. Fue Reina de la Fiesta de su comisión el 2025, un momento que recuerda con especial afecto por las experiencias compartidas con su entorno más próximo. Graduada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, destaca por un marcado espíritu fiestero.

Más nombres

Claudia Tomás Barreres, de la Falla Conservatori, tiene 20 años y, a lo largo de su trayectoria, ha tenido el honor de representar su comisión como Fallera Mayor Infantil en dos ocasiones, una etapa que guarda con mucho aprecio. Actualmente, carrera el grado en Gestión y Administración Pública en la Universitat Politècnica de València, y compagina los estudios con su pasión por las Fallas.

Cristel Martínez Ortiz, de la Falla Casa d’Alonso, tiene 24 años y tiene un vínculo fallero estrechamente ligado a sus raíces familiares. Ha ejercido como delegada infantil durante el ejercicio 2023-2024 y como Reina de la Música en 2025. Trabajadora social y docente de adultos, también organiza una escuela de verano para niños. Apasionada de la cultura valenciana y la fiesta fallera, vive esta oportunidad con entusiasmo.

Nuria Fuster Llopis, de la Falla L’Estació, de 22 años, y fallera desde que nació. Fue la máxima representante infantil de su comisión en 2013 y 2014, y Fallera Mayor en 2022, una experiencia que la marcó profundamente. Maestra de educación infantil y primaria, disfruta compartiendo su vocación educativa y difundiendo la esencia del mundo fallero a través de las redes sociales.

Jóvenes responsables

Con este equipo como gran apoyo, Alba Cabrera comienza un 2027 enfocado hacia la convivencia, la hermandad y la representación del colectivo fallero de la ciudad.

Noticias relacionadas

La Federació de Falles de Oliva confía plenamente en la responsabilidad y el compromiso de las siete jóvenes para proyectar la esencia, la tradición y el sentimiento de la fiesta a lo largo de los próximos meses.