Oliva impulsa el turismo accesible con nuevas guías en braille y lectura sencilla
Las actuaciones están impulsadas dentro del marco del Pla de Sostenibilidad Turística en Destí (PSTD)
Entre las novedades destaca la creación de un nuevo material promocional accesible con panfletos y planos, así como una nueva guía multimedia accesible para el centro histórico
La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Oliva ha presentado esta mañana diversas actuaciones impulsadas dentro del marco de Pla de Sostenibilidad Turística en Destí (PSTD), financiado con fondos europeas Next Generation, con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas visitantes y hacer más accesible el patrimonio local.
Entre las novedades destaca la creación de nuevo material promocional accesible con panfletos, planos y guías en versiones de lectura sencilla, recursos en braille y contenidos adaptados para las personas con discapacidad visual y auditiva.
También han puesto en marcha una nueva guía multimedia accesible para el centro histórico. Tras la presentación, las personas asistentes han podido conocer de primera mano el proyecto de digitalización del Palau Comtal durante una demostración realizada en la calle Palau.
Salvador Llopis, concejal de Turismo, ha expresado que quieren que “cualquier persona que visite Oliva pueda disfrutar de la destinación con independencia de las capacidades o necesidades específicas. Entendemos que el turismo del siglo XXI ha de ser un turismo para todas las personas”.
La presentación ha contado con el concejal de Turismo, Salvador Llopis, la técnica de Turismo Mireia Alemany, y el responsable del proyecto de digitalización del Palau Comtal de Oliva, Jordi Todolí.
Suscríbete para seguir leyendo
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: 'La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral
- De una vida normal a una parálisis total en siete horas: la lucha de una familia de Tavernes de la Valldigna por acceder a una neurorehabilitación especializada
- El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo
- Rafael Mafé, alcalde de Castellonet de la Conquesta: 'Asumimos el error de no haber explicado bien el proyecto, pero haremos todo lo posible para que el hotel no se ejecute
- Gandia acogerá un evento familiar dedicado al videojuego de los 80 y los 90, la cultura retro y el coleccionismo
- Ilusión rota en Cibeles: una familia de la Valldigna no logra acceder a la misa del papa León XIV pese a tener entrada
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente