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Oliva impulsa el turismo accesible con nuevas guías en braille y lectura sencilla

Las actuaciones están impulsadas dentro del marco del Pla de Sostenibilidad Turística en Destí (PSTD)

Entre las novedades destaca la creación de un nuevo material promocional accesible con panfletos y planos, así como una nueva guía multimedia accesible para el centro histórico

Presentación en el Palau Comtal de Oliva

Presentación en el Palau Comtal de Oliva / Levante-EMV

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Ainhoa Ferrando

Gandia

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Oliva ha presentado esta mañana diversas actuaciones impulsadas dentro del marco de Pla de Sostenibilidad Turística en Destí (PSTD), financiado con fondos europeas Next Generation, con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas visitantes y hacer más accesible el patrimonio local.

Entre las novedades destaca la creación de nuevo material promocional accesible con panfletos, planos y guías en versiones de lectura sencilla, recursos en braille y contenidos adaptados para las personas con discapacidad visual y auditiva.

También han puesto en marcha una nueva guía multimedia accesible para el centro histórico. Tras la presentación, las personas asistentes han podido conocer de primera mano el proyecto de digitalización del Palau Comtal durante una demostración realizada en la calle Palau.

Demotración en la calle Palau de Oliva

Demostración en la calle Palau de Oliva / Levante-EMV

Salvador Llopis, concejal de Turismo, ha expresado que quieren que “cualquier persona que visite Oliva pueda disfrutar de la destinación con independencia de las capacidades o necesidades específicas. Entendemos que el turismo del siglo XXI ha de ser un turismo para todas las personas”.

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La presentación ha contado con el concejal de Turismo, Salvador Llopis, la técnica de Turismo Mireia Alemany, y el responsable del proyecto de digitalización del Palau Comtal de Oliva, Jordi Todolí.

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