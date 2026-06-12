Per què diem no a l'acord proposat per Conselleria d'Educació
"L’ensenyament públic no vol “apanyos” i trampes, necessita d’unes autoritats que creguen en el sistema públic i hi invertisquen com es mereix"
Carlos Fuster*
Ara que la vaga fa un mes que va començar, cal posar damunt de la taula per què una gran part del col·lectiu docent es nega a signar una proposta d’acord plantejada per Conselleria d'Educació on la grandiloqüència dels números amaga una realitat: és totalment insuficient.
Els mestres i professorat no portem un mes de vaga per gust. Les mancances de l’actual sistema educatiu han unit des de les mestres de 0 a 3 anys, a la gent de les Escoles Oficials d’Idiomes, el professorat de Formació Professional passant pels mestres d’Infantil i Primària i el professorat de Secundària.
Quant tots els docents estan en lluita, no serà que les autoritats no estan a l’altura?
Des de desembre de 2025 que els docents portem demanant a la Conselleria negociar, seure a parlar per tal de solucionar els greus problemes que afecten l’educació pública. La Generalitat no ha fet sinó anar esquivant el col·lectiu docent, retardant les reunions, anul·lant-les perquè la consellera se n'avia anat de romeria i mil excuses més.
Ortí i McEvoy han centrat el focus mediàtic en els famosos 200€, una quantitat acceptable si no va acompanyada d’una trista realitat: De l’acord de mínims presentat pels sindicats, Conselleria no ha acceptat ni el 10% de les demandes d’aquells que millor coneixem la realitat dels centres educatius, que som els mestres i professorat.
Com a exemple, la qüestió de les ràtios, que fins al curs 2028-29 no començaria a tractar-se. L’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, amb uns ridículs 135 especialistes (a Catalunya han acceptat milers). Tota la resta dels aspectes de la llista de mínims han sigut tractats igual, amb negociacions dilatades en el temps per part de Conselleria amb un únic objectiu, desgastar el col·lectiu docent. Unes llargues combinades en mesures com donar 68 milions extra a l’escola concertada mentre menyspreen desenes de milers de manifestants que omplin els carrers.
Així doncs, la postura dels docents de la Safor – Valldigna enfront d'este acord presentat per Conselleria no pot ser altra que un vot totalment negatiu, l’ensenyament públic no vol “apanyos” i trampes, necessita d’unes autoritats que creguen en el sistema públic i hi invertisquen com es mereix. No és una qüestió de desig dels docents, la pública no es conforma amb molles, necessitem el pa sencer per a seguir sent un dels pilars de la democràcia, assegurant una educació pública digna, de qualitat i en valencià. I per això no hi ha altra eixida que votar no. Ens mereixem un respecte.
*Este text també esta signat per:
Carlos Fuster
Blanca Molina
Neus Pérez
Alba Gimeno
Guillermina Delgado
Naomi Pertegás
Vicent Sanchis
Marc Nicolàs
Victor Castillo
Alberto Medina
Mar Garrigós
Neus Franco
I altres representants de les assemblees docents de les escoles i instituts de la Safor
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