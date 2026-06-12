OPINIÓN
Premi de Foment d'AIC de Reconeixement Social a la Fundació Espurna
Pasqual Molina
Dilluns passat, dia 8 de juny, en el saló de conferències de la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia, fou lliurat el nou premi que atorga l’entitat de reconeixement social d’una entitat o una empresa d’àmbit comarcal. Este any, en la seua primera edició, fou concedit a la Fundació Espurna de la Comunitat Valenciana.
L’acte comptà amb la presència de l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; el secretari primer de la Mesa de les Corts Valencianes, senyor Víctor Soler Beneyto; la tinenta d’Alcaldia, Balbina Sendra; els tinents d’alcalde Jesús Naveiro, Miguel Àngel Picornell i Salvador Gregori; el portaveu municipal de Vox, Manuel Millet; les regidores delegades Maribel Codina, Elena Moncho i Inma Rodríguez, i els regidors Guillermo Barber i Mar Beltrán. També hi estaven presents el president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i alcalde de Ròtova, Jordi Puig, i el vicepresident i alcalde de Beniflà, Borja Gironés.
Seien en primera fila el president de la Societat de Foment AIC de Gandia, Joaquín Barber Peiró, qui acompanyava la presidenta de la Fundació Espurna, Xaro Sabater de Sanfélix; el vicepresident de l’Àrea Social de Foment d’AIC, Ramon Soler; Julio García Sabater, patró de la Fundació; Xaro García Sabater, directora d’Espurna.
Acompanyaven altres membres de la Junta Directiva de Foment d’AIC, a més a més dels patrons de la Fundació Espurna. Hi estaven presents el director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, Vicenç Almenar; el professor Gabriel Garcia Frasquet, qui fou el guanyador del Premi de Foment a la Trajectòria Cultural la vuitena edició; el conseller del CEIC Alfons el Vell, Jesús García, que representava l’entitat que fou la guanyadora de la primera edició del Premi de Foment d’AIC a la Trajectòria Cultural, i el president de Cáritas Interparroquial, Pablo Beltrán Mellado.
Els acompanyaven representants de les entitats socials de Gandia: la Federació de Falles, Junta Local Fallera de Gandia, amb el seu vicepresident Josep Antoni Valls, qui anava acompanyat per les recent nomenades falleres majors de Gandia de 2027, la fallera major, Lidia Marín Marzal, i la fallera major infantil, Valentina Jordà Micó, les quals foren saludades especialment en la seua primera visita a la seu social de Foment d’AIC. També, el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll, amb la padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat de 2026, Paula Cabanilles Escrivà, qui vivia, aquella vesprada nit un dels darrers actes del que ha sigut, de segur per a ella, un any inoblidable.
També, representants d’entitats empresarials: Ramon Soler com a vicepresident de la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (FAES) i president del Cercle d’Economia de la Safor (CES), i la secretaria general de FAES, Fina López. I representants de tarannà cultural: l’Associació Cultural Premi Iaraní, Saforissims Societat Literària i del Premi de Poesia Joan Climent.
El Premi de Foment d’AIC de reconeixement d’una entitat o empresa de la comarca de la Safor és el quart guardó creat per la Societat de Foment d’AIC en la seu intenció d’endinsar-se en l’entramat ciutadà gandià.
El vicepresident de la Societat de Foment AIC i cap de l’Àrea de Cultura, Pasqual Molina, donà la benvinguda a totes les personalitats presents i sol·licità la presència de Ramón Soler, el vicepresident de l’Àrea Social de l’entitat qui seria el conductor de l’acte i que començà dient: “Hui fem un pas més en el compromís que la nostra entitat manté amb la ciutat i amb la comarca, un compromís que, any rere any, hem anat ampliant i reforçant".
"Fa quasi una dècada, l’any 2017, Gandia va ser proclamada primera Capital Cultural de la Comunitat Valenciana. Aquell reconeixement ens va impulsar a crear el Premi a la Trajectòria Cultural, que enguany arriba ja a la seua desena edició. Va ser el primer pas d’una línia de treball que buscava situar Foment d’AIC dins del batec cultural i social de la Safor".
"L’any 2020 férem un altre gest significatiu: el patrocini del Premi de Poesia Joan Climent, que reconeix els millors textos poètics publicats en els llibrets de falla. Amb ell, establírem un vincle sòlid amb el món faller, un món que forma part essencial de la identitat gandiana".
"I, amb la mateixa voluntat d’obrir-nos a les grans entitats de la ciutat, impulsàrem el Certamen de Marxes Processionals de la Setmana Santa de Gandia, organitzat per la Junta Major de Germandats. Tres edicions després, podem dir amb orgull que s’ha convertit en una cita esperada tant pel públic com pels compositors".
"Hui, però, fem un pas diferent. Un pas que mira directament al cor social de la nostra comarca. La Societat de Foment d’AIC crea el Premi de Reconeixement Social, destinat a distingir aquelles entitats o empreses de la Safor que han desenvolupat una tasca social remarcable, constant i transformadora".
"Amb este guardó, volem posar en valor el treball silenciós, persistent i imprescindible de tantes persones i col·lectius que milloren la vida dels altres. [...] El premi és honorífic, però porta amb ell un símbol molt potent: una escultura original creada per Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronces Jordà. Dues mans —una que dona i una altra que rep— que representen perfectament l’essència del que hui celebrem: la solidaritat, la generositat i el compromís amb els qui més ho necessiten. Hui fem molt més que entregar un guardó; hui posem en valor la generositat, l’esforç i la mirada cap als altres que fan possible una societat més justa”.
Es llegí l’acta de la reunió extraordinària de la Junta Directiva de la Societat de Foment d’AIC en la qual constava que, per unanimitat, este primer guardó s’atorgava a la Fundació Espurna de la Comunitat Valenciana, la qual cosa fou rebuda amb un fort aplaudiment abans que el president de l’entitat, Joaquín Barber Peiró, iniciara el seu discurs institucional.
Dins d'este discurs va dir: “En la Comunitat Valenciana, malgrat els avanços, encara hi ha centenars de famílies que cada nit es fan la mateixa pregunta en silenci «Quan nosaltres ja no estiguem, qui cuidarà del nostre fill?» Hui estem ací, precisament per reconèixer, a qui va decidir respondre a eixa pregunta. No amb paraules, sinó amb fets. Hui reconeixem una entitat exemplar. Però també reconeixem una manera d'entendre la vida, l'empresa i la responsabilitat social. Hui entreguem el Premi de Reconeixement Social a la Fundació Espurna, i en fer-ho, és inevitable parlar de la figura del seu fundador: José Pedro García Canet, fill adoptiu de Gandia, a qui la seua obra recorda i honora cada dia".
“La història d'Espurna no és la d'una empresa convencional. El que va començar com una preocupació de família, es va convertir en una estructura professional. El que era una pregunta privada, es va convertir en una resposta col·lectiva. El que podia haver quedat en res, es va convertir en un projecte estructurat, professional i amb vocació de permanència. No és un projecte de tipus assistencial, és un projecte empresarial amb una idea molt clara des del principi: «Les persones amb discapacitat no necessiten compassió. Necessiten oportunitats reals i exigents".
“Si alguna cosa defineix Espurna, és la combinació de tres qualitats poc habituals juntes: visió social, perquè entén la dignitat com a eix central de tota acció; mentalitat empresarial, que exigeix qualitat, eficiència i competitivitat real i capacitat executiva, ja que decideix i actua amb agilitat, gràcies a una estructura del patronat de la Fundació, reduïda i funcional”.
“Aquell lideratge fundacional ha sigut consolidat amb sensibilitat i continuïtat per l'actual presidenta, Rosario Sabater de Sanfélix, que manté intacta la filosofia d'exigència i dignitat, posant sempre en el centre el benestar i la superació personal de cada usuari. Perquè un projecte com Espurna no és obra d'una sola persona, ni d'una sola generació. És el resultat d'un relleu ben fet. D'una identitat institucional tan clara, que sobreviu els seus fundadors i creix amb els seus hereus”.
“Des de Foment AIC de Gandia, i en el marc d'aquest Premi de Reconeixement Social, reconeixem hui no sols una organització, sinó una trajectòria personal i col·lectiva, que ha transformat centenars de vides. Volem reconèixer a la família García Sabater per la seua visió i per la seua determinació. Volem reconèixer l'equip de professionals i voluntaris que cada dia fan possible que Espurna siga el que és. Volem reconèixer les famílies que van confiar en aquest projecte quan tot era incertesa... I volem donar-los les gràcies, per encendre una espurna que, trenta anys després, continua il·luminant.”
Es sol·licità la presencia dalt de l’escenari de la presidenta d’Espurna, Rosario Sabater, perquè el president de Foment li lliurà el trofeu acreditatiu davant la presencia de Cristina García Sabater, la filla que va ser la inspiració per crear este projecte, qui feu, a la vegada, el lliurament d’una taulell de porcellana que reprodueix la façana de Foment. Seguidament, el patró Julio Garcia Sabater, en nom de la Fundació Espurna, prengué la paraula per a dir, literalment: “Ens ompli d’orgull rebre este guardó en la primera edició del Premi de Reconeixement Social d’una Entitat o Empresa de la comarca de la Safor. Que siga precisament la Fundació Espurna la guardonada en l'estrena d'esta distinció ens emociona, i ens uneix encara més, a esta entitat que hui ens acollix".
"Parlar de Foment és parlar de l'ànima de Gandia. Des de la seua fundació en 1923, esta casa ha sigut molt més que un punt de trobada per a l'activitat econòmica; ha sigut un autèntic motor i un far per a la cultura, el debat, el progrés i la cohesió de la nostra ciutat i de tota la comarca de la Safor", va continuar.
"Foment sempre ha estat ahí. Quan Gandia necessitava obrir-se a noves idees, Foment ahí estava colaborant. Quan es requeria impulsar l'art, la literatura, l'agricultura o l’indústria, en estos salons es trobava el recolzament necessari. Una societat civil forta és la que té institucions capaces de vertebrar el teixit social, i Foment ho ha fet de manera eixemplar durant més d'un sigle, actuant com el verdader «Cor de la Ciutat».
"Que una entitat en tant de pes històric, integrada pel més granat de la societat civil de Gandia, decidisca girar la mirada cap al sector social i crear este premi, diu molt de la seua grandesa i de la seua sensibilitat. Perqué el progrés d'una comarca no es medeix només per la seua riquesa material, sinó per la capacitat de no deixar a ningú arrere. I Foment, en este gest, demostra que el seu compromís en la Safor és total: econòmic, cultural i, des de hui de manera explícita, social”.
Garcia Sabater acabà dient: "L'objectiu de Foment i d’Espurna és fer una Gandia on caben tots, ajudant a fer créixer empreses, institucions, persones... Cadascuna en allò seu. Per tant, no som entitats estranyes; som dos proyectes que compartixen un mateix amor per esta terra i per la seua gent. Pero, l’amor per sí mateix no es res sinó va acompanyat d’accions, i en este aspecte la Fundació Espurna i Foment també es pareixen molt”.
L’alcalde, José Manuel Prieto, feu el discurs de clausura: “És tot un encert que la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia haja creat el nou premi de Reconeixement Social, ja que Gandia és una ciutat compromesa amb la inclusió i la igualtat d’oportunitats. No oblidem que Gandia ha sigut, històricament, una ciutat cohesionada socialment gràcies a les aliances i la col·laboració entre l’Ajuntament i la societat civil, representada per entitats socials com la Fundació Espurna. [...] La nostra principal prioritat és continuar fent de Gandia una ciutat de les persones i per a les persones. Una ciutat més justa que vetla per les persones i els col·lectius més vulnerables, i que es deixa la pell per evitar la fractura social. Una ciutat Capital del Benestar”.
“Gandia és una ciutat viva i activa, arrelada en els valors de l’esforç col·lectiu, que són els que ens han permès als gandians avançar al llarg del temps. És el resultat de l’esforç i del treball incansable d’entitats, com Foment o la Fundació Espurna; dels seus empresaris i treballadors; dels gandians i les gandianes que la fan possible. Per això, este guardó simbolitza un horitzó compartit que hui es materialitza en un acte que fa valdre la unió des de la diversitat. I un premi com el de Reconeixement Social encarna les millors virtuts que té la societat gandiana: la solidaritat, l’esforç col·lectiu, la dedicació i la vocació de servei. Estos són els valors que defineixen Gandia".
“La història de la nostra ciutat s’ha escrit gràcies a la perseverança col·lectiva i, la millor herència que podem deixar per al futur és l’esperança i l’optimisme per continuar avant, per seguir progressant. Gandia ha estat, és i serà la nostra casa, la nostra causa i el nostre projecte compartit. I, amb este merescut reconeixement, hui també estem construint el futur des de la convivència i la il·lusió comuna".
“Espurna ens ha ensenyat que cada persona té dret a tindre el seu projecte de vida. Espurna ha sabut donar resposta com ningú a la inquietud d’alguns pares i mares per a resoldre el present i el futur dels seus fills. [...] Hui, Espurna té llum pròpia, té una llum que mai s’apaga. Perquè tots tenim una llum diferent que ens fa únics, però, si no ens assegurem d’alimentar-la, acabarà apagant-se. Així, la millor manera per a relluir amb llum pròpia, la millor manera perquè així relluïsquen les nostres obres, com diu el lema de la nostra ciutat, consistix a ser un mateix, esforçant-nos i superant-nos cada dia per ser la millor versió d’un mateix. Com fan, cada dia, a la Fundació Espurna”.
“La vertadera riquesa d’una societat es mesura per la seua capacitat de respectar i integrar a tots. I, ara, quan Espurna és mereixedora de rebre el Premi de Foment de Reconeixement Social, és de justícia reconèixer la seua trajectòria, la qual ha motivat i ha permès que a Gandia se’ns mire com a una ciutat de valors, com a una ciutat solidària, com a una millor ciutat. Per això, desitgem que l’espurna que va encendre la seua flama, mai s’apague”.
Per a acabar, Prieto va agrair a Foment "per fer possible este premi" i va donar l'enhorabona "a la Fundació Espurna per ser un clar exemple en l’accés real de totes les persones a una vida plena. Gràcies a Espurna per ensenyar-nos que cada persona importa i que una persona no és allò que aconsegueix sinó allò que supera".
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