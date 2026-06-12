El primer hotel del centro histórico de Gandia da un nuevo paso: ya tiene empresa constructora

El proyecto del primer hotel que se ubicará en el centro histórico de Gandia —y el segundo establecimiento hotelero dentro del núcleo urbano— avanza poco a poco. Tras la reciente aprobación por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Gandia para permitir el uso hotelero en un inmueble del centro histórico, ya se conoce la empresa constructora que será la encargada de ejecutar el Hotel Sofía.

OCN, constructora especializada en proyectos de alto valor añadido, será la empresa que se encargue de llevar a cabo este complejo de cuatro estrellas con 45 habitaciones, que se levantará en los entornos de protección de la Colegiata de Santa Maria y del Palau Ducal, ambos monumentos declarados como Bienes de Interés Cultural. Cabe recordar que los trámites de este proyecto se iniciaron en 2024 con las primeras gestiones por parte del ayuntamiento.

En un primer momento, se preveía que este hotel contaría con cerca de 90 habitaciones, pero finalmente se han reducido a la mitad, ya que según señalan desde la empresa, se busca dotar de más espacios compartidos, confort y flexibilidad.

El proyecto, promovido por Juesvic SL, representa, según la empresa, uno de los compromisos de inversión privada más relevantes del sector turístico en la comarca. El diseño del establecimiento corre a cargo de los estudios de arquitectura Moratal Palomino Estudio de Arquitectura y Arista Grupo, cuya propuesta integra la singularidad del entorno histórico con una concepción contemporánea del espacio hotelero.

La elección de este emplazamiento estratégico responde a la apuesta del promotor por "un modelo de turismo urbano de calidad, perfectamente complementario a la reconocida oferta vacacional de la ciudad", ya que la ciudad ha superado las 6.700 plazas hoteleras, por lo que se consolida como la cuarta ciudad de la Comunitat Valenciana por capacidad.

"El Hotel Sofía es exactamente el tipo de proyecto en el que OCN aporta su mayor valor: un enclave singular, una exigencia técnica elevada y un cliente con ambición de hacer algo diferente. Es una responsabilidad que asumimos con la misma energía con la que afrontamos cada proyecto que lleva nuestra imprenta", señalan desde la empresa.

El inmueble hotelero se enmarca en un ciclo de inversión hotelera extraordinariamente activo en la ciudad. La empresa señala que el municipio ha captado más de cuarenta millones de euros en nuevas construcciones y reformas en los últimos años, con una ocupación media anual del 85 % en 2024 y un crecimiento del 9 % respecto al ejercicio anterior.

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El proyecto, que se ajustará a la filosofía de «hotel-boutique», está pensado para turistas y para personas que viajen por negocios busca desestacionalizar el turismo y aprovechar la oferta cultural y patrimonial de la ciudad.