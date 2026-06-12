Sorpresón en la UE Tavernes de la Valldigna: El guardameta Josep Vidal "Xumi" no renovará tras 18 temporadas en el club de su vida
El portero decide cambiar de aires y se despide de todos con la promesa de que siempre será "roget"
Pepe Juan
Nueva baja en la UE Tavernes de la Valldigna, pero esta de las que dejan huella. El portero Josep Vidal "Xumi" anuncia que no seguirá en el club, tras 18 años de militancia fiel y abnegada.
La noticia, como es lógico, ha causado una gran sorpresa en la población vallera, tratándose de un futbolista siempre asociado al club de su vida y siendo uno de los capitanes del primer equipo durante varias temporadas.
"Xumi", uno de los mejores porteros de la Lliga Comunitat y uno de los jugadores más queridos en la UE Tavernes, ha confirmado su decisión al presidente, Toni Hernández, quien en las últimas horas ha intentado convencerle sin éxito de que cambie de opinión.
Despedida
El meta ya se ha despedido de sus compañeros, cuerpo técnico, directiva y hasta la afición. Según el propio guardameta, está algo cansado y necesita un cambio de aires. "Xumi" se va con la promesa de que siempre será "roget" y le desea toda la suerte del mundo y los mayores éxitos al club de la Valldigna.
La UE Tavernes se queda ahora con un portero de garantías como es Arnau, que, además, ha sido el titular en La Nostra Copa en la que los valleros se han proclamado campeones y tienen acceso para disputar la Copa del Rey.
Hace falta fichar otro portero
La entidad tendrá ahora que buscar con celeridad otro portero de calidad y experiencia para afrontar los nuevos retos que plantea el curso 2026-2027, entre los que destaca también la Lliga Comunitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- Un profesor de Bellreguard en la acampada de València: 'La estrategia de Educación es cansarnos, pero compartir este espacio nos da energía y nos retroalimenta de moral
- De una vida normal a una parálisis total en siete horas: la lucha de una familia de Tavernes de la Valldigna por acceder a una neurorehabilitación especializada
- El eclipse solar del 12 de agosto en Gandia y el resto de la Safor: Dónde y cómo ver el mayor espectáculo astronómico del último siglo
- Gandia acogerá un evento familiar dedicado al videojuego de los 80 y los 90, la cultura retro y el coleccionismo
- Ilusión rota en Cibeles: una familia de la Valldigna no logra acceder a la misa del papa León XIV pese a tener entrada
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- Gandia habilita 170 nuevas plazas de aparcamiento para aliviar la escasez y facilitar el estacionamiento a los vecinos