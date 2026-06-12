Tavernes de la Valldigna suspende el concierto de Beret en Del Poble Fest tras su detención por presunta agresión sexual

Del Poble Fest, el festival que se celebrará los próximos 19 y 20 de junio en Tavernes de la Valldigna, finalmente no contará con la actuación de Beret tras conocerse su detención este jueves, 11 de junio, por una presunta agresión sexual. El cantante fue arrestado por la Policía Nacional en Sevilla y, horas después, quedó en libertad con cargos mientras continúa el proceso judicial.

La organización del evento, que este año celebra su segunda edición en la localidad, ha decidido cancelar la actuación prevista del artista tras mantener una reunión en las últimas horas con el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. Según han explicado ambas partes, la medida se ha adoptado de forma conjunta tras valorar el contexto generado por la situación y el impacto que podría tener sobre el desarrollo del festival.

Esta cancelación se suma a otras decisiones similares adoptadas por diferentes promotores y organizadores en distintos puntos del país, como es el caso de Elx, Armilla o Rubí, desde que trascendió la detención del artista. Beret tenía prevista su actuación el sábado 20 de junio dentro de un cartel que reúne a nombres destacados del panorama musical nacional, como Malú, Loquillo, Lérica o Álvaro de Luna.

El consistorio señala que, tras analizar la situación, han tomado “una decisión difícil, pero responsable”. En este sentido, han querido subrayar que la medida se adopta “respetando plenamente la presunción de inocencia, ya que será la justicia la que determine los hechos”, aunque consideran que, como administración pública, también tienen “la responsabilidad de actuar con prudencia ante circunstancias de este tipo”.

El ayuntamiento ha insistido en que se trata de una decisión consensuada con los promotores del festival y que responde al compromiso institucional con determinados valores sociales. A través de un comunicado oficial, han remarcado que su prioridad es garantizar que Del Poble Fest continúe siendo “un espacio seguro, de convivencia y respeto”, así como asegurar que la programación cultural del municipio se mantenga alineada con los principios que defienden como institución.

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Por el momento, la organización no ha informado si el hueco dejado por Beret será cubierto por otro artista, por lo que en los próximos días se darán más detalles.