Tres nuevas torres y un puesto de socorrismo refuerzan la playa de Tavernes de la Valldigna este verano

Tres nuevas torres de vigilancia y un nuevo puesto de salvamento y socorrismo reforzarán la seguridad de la playa de Tavernes de la Valldigna con motivo del inicio de la temporada estival.

Las nuevas torres, construidas en madera, sustituyen a las antiguas estructuras de aluminio instaladas hasta ahora en el litoral e incorporan una plataforma superior con sombra para resguardar al personal de salvamento y socorrismo. Esta mejora permitirá aumentar el confort de los profesionales durante las largas jornadas de exposición solar y facilitará las labores de vigilancia de la costa.

Además, el consistorio ha renovado el puesto de salvamento y socorrismo ubicado en el acceso a la playa por la calle Canal con el objetivo de seguir ofreciendo unas instalaciones modernas y adecuadas para la atención y seguridad de los bañistas.

La inversión total de la actuación asciende a 85.268 euros, financiados íntegramente con fondos propios municipales. En concreto, el nuevo puesto de salvamento ha supuesto una inversión de 30.855 euros, mientras que cada una de las torres de vigilancia ha tenido un coste de 18.137 euros.

La alcaldesa, Lara Romero, ha destacado que «la renovación de estas infraestructuras responde al compromiso del ayuntamiento de continuar mejorando los servicios de nuestra playa y de dotar al personal de salvamento de los recursos necesarios para desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles».

Por su parte, el concejal de Turismo, Emilio Fonseca, ha señalado que «la incorporación de las nuevas torres y del puesto de salvamento permite modernizar equipamientos fundamentales para la seguridad de los bañistas y reforzar la calidad de los servicios que ofrece la playa de Tavernes».

Asimismo, a partir del lunes 15 de junio, el servicio de salvamento y socorrismo prestado por Cruz Roja ampliará su cobertura y pasará de funcionar únicamente los fines de semana a operar diariamente, en horario de 11:00 h a 18:00 h, hasta el 30 de junio.

Posteriormente, durante la temporada alta —julio y agosto— el servicio estará operativo de 10:30 h a 19:30 h.

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El concejal de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, ha remarcado que «la ampliación del horario del servicio de salvamento y socorrismo permitirá ofrecer una mejor cobertura ante la elevada afluencia de personas que registra la playa durante los meses de verano y reforzar la seguridad de los bañistas durante toda la jornada».