La UD Almería, invitado de lujo, abre el XXXII Torneig Nacional Cadet Mariano Carbo-Alpesa en Tavernes de la Valldigna
El CD Leganés defiende el título y completan el cartel el Levante UD y el conjunto "roget" anfitrión del campeonato
Pepe Juan
Tavernes de la Valldigna completa su calendario de fútbol base ya fuera de temporada con el Torneig Nacional Cadet Mariano Carbo-Alpesa, que llega a su trigesimosegunda edición.
La competición se disputa este fin de semana, días 13 y 14 de junio, en formato de dos semifinales, final y partido por el tercer y cuarto puestos, todo ello en el Municipal d'Esports de la localidad vallera.
El tiempo pasa volando y vuelve un evento que, con el paso de los años, se ha convertido en un referente de los torneos de la base por su organización, trabajo en equipo y el potencial de los equipos participantes.
En esta edición destaca la participación de la UD Almería, invitado de lujo, que visita Tavernes por primera vez. También compite el CD Leganés, campeón en la edición de 2025, además del Levante UD, uno de los equipos habituales, y, por supuesto, el cadete de la UE Tavernes.
Programa
Este sábado se juega la primera jornada de semifinales. A las 18 horas: UE Tavernes vs UD Almería y a las 20 horas Levante UD vs CD Leganés. El domingo a las 17 horas está previsto el partido por el tercer y cuarto puestos entre los perdedores de las semifinales y a las 19 será la gran final con los ganadores del primer día frente a frente.
Vicent Llácer es el presidente del torneo, Carlos Gil el director y José Angel Vercher "Monjet", "alma mater" del mismo, sin olvidar el trabajo del presidente y la junta directiva de la UE Tavernes y la labor de los padres y madres de los jugadores del Cadete A en la búsqueda de recursos.
Apoyo
El Ayuntamiento de Tavernes es el principal colaborador en el torneo a través de sus operarios y la cesión de las instalaciones y campo en perfecto estado. Hay que resaltar también el apoyo principal de la empresa Alpesa y la aportación de infinidad de casas comerciales para sufragar los gastos del acontecimiento. Azulejos Tarín también es fiel al torneo con la entrega de un reconocimiento a los mejores jugadores.
En el libro oficial del torneo hay un resumen muy completo de la historia del mismo con el saluda protocolario de las autoridades políticas locales, directivos de la UE Tavernes y dirigentes de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. También se aprovecha el libro para presentar a los directivos, cargos técnicos y jugadores de todos los equipos de la base con sus entrenadores y ayudantes, fotos incluidas.
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